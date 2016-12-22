MTSO, 131. yaşını klasik müzik konseriyle kutladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 131. yaşını, Mersin’in genç yeteneklerinden Keman Sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun’un verdiği konserle kutladı. MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, “Kültür ve sanat, Mersin’in gelişmesinin en temel paydalarından biridir” dedi.

MTSO, kuruluşunun 131. yılını sanat etkinliğiyle kutladı. Mersinli Keman Sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun’un, piyanistler Tamara Atschba ve Jiao Li eşliğinde verdiği özel bir keman dinletisi sunduğu etkinlik, Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. MTSO Başkanı Aşut’un ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da katıldı. "1886’dan bu yana vazgeçilmez tutkumuz, sanat" yazılı bir pankartın asıldığı salonu dolduran çok sayıda davetli, üç sanatçıyı büyük bir beğeniyle izledi.

Konser öncesinde bir konuşma yapan MTSO Başkanı Aşut, MTSO’nun, kültür ve sanatı Mersin’in bütüncül anlamda gelişmesinin en temel payandalarından biri olarak gördüğünü söyledi. MTSO’nun sanata verdiği önemi anlatan Aşut, “Sürekli yenilikçi bir ekonomiden bahsediyoruz, katma değerden bahsediyoruz. Nedir yenilikçi ekonomi? Nedir katma değer? Yenilikçilik ve katma değer hayal kurabilmektir. Okuma becerisi olmayan, edebiyattan uzak, kültür ve sanatın gücünden uzak bir toplum nasıl hayal kurabilir? Nasıl yenilikçi düşünebilir? Ne icat edebilir? İşte bundan dolayıdır ki, 15 yıldır Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin destekçisiyiz. 10 yıldır Mersin Kenti Edebiyat Ödülü verilmesine aracılık ediyoruz. Sanat Galerimiz, her yıl 15 civarında sergiyle sanatçılarımızı sanatseverlerle buluşturuyor. İşte bundan dolayı, kuruluş yıl dönümlerimizde Mersinli bir sanatçımızı kuruluş etkinliklerimizin merkezi yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

MTSO’nun 130. yılı kutlamalarına Ressam Ahmet Yeşil’in damga vurduğunu hatırlatan Aşut, bu yıla ise Mersinli genç yetenek, Keman Sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun’un iz bırakacağını vurguladı. MTSO’nun sanata, sanatçıya ve kültür dünyasına desteklerinin devam edeceğini kaydeden Aşut, “Çünkü yaratıcı ekonomiler ancak yaratıcı gücü olan bir toplumla mümkün olabilir. Bu anlamda bu değerlerin ve vizyonun destekçisi olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir parçası olmaktan, siz değerli dostlarımla Mersin’e hizmet etmekten onur duyuyorum. 131’inci yılımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hasan Gökçe Yorgun’un, piyanistler Tamara Atschba ve Jiao Li eşliğinde verdiği konserin sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ve MTSO Başkanı Aşut, üç sanatçıya birer teşekkür plaketi verdi. Etiknilk, verilen kokteylle sona erdi.