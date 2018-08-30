MTSO Ağustos Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

MTSO Meclis Toplantısında, Türkiye ve dünya ekonomisi değerlendirilirken, ekonominin büyümesinde üretimin önemi konuşuldu. MTOSB’nin tanıtımının da yapıldığı toplantıda söz alan MTOSB Başkanı ve MTSO meclis üyesi Sabri Tekli, bölgenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genişleme alanlarının son durumunu anlatan Tekli, yatırım için çok ciddi talep aldıklarını belirterek, "Üretimi seviyoruz, üretmek mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. Tüm kaynağımızın üretim olduğunu biliyoruz" dedi.

Ekonomideki büyümenin ihracatla mümkün olabileceğinin altını çizen Tekli, ihracatın artabilmesi için MTOSB’nin otoban bağlantısının vakit kaybedilmeden yapılmasını beklediklerini kaydetti.

"2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz"

Toplantıya katılan Devlet Demiryolları 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı ise yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Hedeflerinin 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Saygılı, "Mersin’de 136 kilometrelik demiryolu ağı bulunuyor. 2003-2018 yılları arasında bu bölgeye 563 milyon liralık harcama yapıldı. Bu yılın ödeneği 93 milyon liraydı ve 67 milyonu harcandı. Hızlı Tren Projelerinin en önemli ayağını 67 kilometrelik Mersin ile Adana arası hızlı tren hattı oluşturuyor. Bunun da ihalesi yapıldı. 2023’te hepsini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Mersin ile Gaziantep arasını 2 saate, Mersin ile Adana arasını da yarım saatin altına indirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Mersin Hızlı Tren Gar Binası projemiz var. Belediyenin yapacağı metro ile entegre etmeyi planlıyoruz. Bunun yanında Ulukışla ile Yenice arası Hızlı Tren Projesi bulunmakta. Coğrafi şartları zor bir kesimde olacak projenin çalışmaları sürüyor. Projede son aşamaya geldik. Kısa zamanda tamamlayıp ihaleye çıkmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MTSO’ya demiryolu getirilecek"

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Yenice’de 510 dönüm arazi üzerinde yapılan Lojistik Merkez’in ise eylül ayında açılacağını ifade eden Saygılı, Taşkent’te 600 dönüm alan üzerinde bir lojistik merkez kurmayı planladıklarını belirterek, henüz proje aşamasındaki bu çalışmanın tamamlanması halinde MTOSB’nin içine demiryolu getirebileceklerini belirtti.