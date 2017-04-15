MTSO Projeler Müdürlüğü, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, ikinci nesle kurumsallaşma noktasında ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmak, gelecekte güçlü birer yönetici olmalarına yardımcı olmak adına Sanayi Akademi Projesi Geleceğin Yöneticileri Sertifika Programı’nı başlattı. Aile şirketlerinden 25 gencin katılımıyla başlayan proje, yaklaşık 1,5 ay sonunda tamamlanacak. Projeyle Türkiye ve bölgedeki 100 yaşını aşan aile şirketi sayısını artırıp, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması planlanıyor.

Proje kapsamında katılımcılara, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans, Uluslararası Pazarlama ve Satış, Dijital Pazarlama ve E-Ticaret, SGK Mevzuatı ve Temel İş Hukuku, Etkili Zaman Yönetimi, Uygulamalı Proje Yazma, Ticari Bilgi ve İstihbarat, Sipariş Yönetimi ve Tedarik Zinciri başlıkları altında eğitimler verilecek.

“’Ben yapabilirim’ değil, ‘ben yaparım’ diyerek yola çıkın”

Öte yandan, proje kapsamında kariyer günleri adı altında kentin önde gelen sanayicileriyle deneyim paylaşımları da yapılıyor. İlk buluşma Aşut Fiberglass CEO’su ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ile gerçekleşti. Aşut, gençlere çocukluğundan başlayarak bugünlere nasıl geldiğini, karşılaştığı sorunları ve ürettikleri çözümleri anlattı. Henüz ilkokul öncesinde atölyede çalışmaya başlayarak disiplin, çalışmanın önemi ve ekip ruhunu öğrendiklerini belirten Aşut, genç sanayicilere başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin öncelikle kendilerine güvenmelerini ve inanmalarını isteyen Aşut, “’Ben yapabilirim’ değil, ‘ben yaparım’ diyerek yola çıkın. Vaktiniz sınırlı, onu başkasının hayatını yaşamakla ziyan etmeyin. Aykırı olun. Her şey merak etmeyle başlar. Kendi yolunuzu takip edin. Hiçbir zaman sabit durmayın, araştırmacı olun. Siz sabit durursanız birisi gelir sizi geçer. En önemlisi, hayatınız boyunca hep mutlu düşünün. İlginizi çeken, sizi mutlu eden işlerle uğraşın. İş hayatında çok arzulu ve kendinizden emin olun. İşe başlamak için ihtiyaç duyduğun her şey etrafında hazır duruyor. Sadece bakıp görmeni bekliyorlar. Kişilere güvendiğin hissini ver ama kontrol etmeyi unutma. Mücadele kolay bir yol değil; yorar yıpratır, ama hayatınızı anlamlandırır, keyif verir” dedi.

Etkinlik sonunda Başkan Aşut, gençlere Ar-Ge ve inovasyonun efsane ismi Elon Musk’un hayatını konu alan ‘Elon Musk Tesla, SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde’ isimli kitabını hediye etti.