MTSO Başkanı Aşut, ikinci kitabı okurlarla buluşturdu

Yüzyılla Büyük Yüzleşme’ kitabını okurlarla buluşturdu. Aşut, “Ülkemin sorunlarının çözümünde benim de tuzum olsun istedim” dedi.

Mersin ekonomisinin çatı kuruluşu MTSO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Aşut’un, 2013 yılında ‘Önce İnsan Sonra Ekonomi’ ismiyle ilk kitabını yazmasından 4 yıl sonra ikinci kitabı ‘21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme’ yayınladı. MTSO konferans salonunda düzenlediği imza gününde yeni kitabını okurlarıyla buluşturan Aşut’u, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yalnız bırakmadı.

Kitap satışından elde edilecek geliri MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı’na bağışlayan Aşut, imza gününde yaptığı konuşmada, tarım devriminin hammaddesinin toprak, sanayi devriminin hammaddesinin demir, bugün yaşadığımız büyük ekonomik ve buna bağlı sosyal dönüşümün ve devrimin hammaddesinin ise bilgi olduğunu söyledi. Yazdığı bu ikinci kitabın temel hedefinin de bu bilgiye ulaşmak, onu anlamak ve toplumla paylaşmak olduğunu belirten Aşut, “Bu eser bana ait demek bencillik olur. Bu eser en az 40 yıllık bir birikimin özüdür. Bu eser bu 40 yılda bana katkıda bulunanlarındır. Onlardan öğrendiklerim olmasaydı, onların tecrübeleri, katkıları, fikirleri ve vizyonları olmasaydı bu eser olmazdı. Ne mutlu bana ki, Allah bana siz değerli dostlarım gibi bilgiye saygı duyan, birbirine saygı duyan, birbirini yücelten dostlar nasip etti. Bence bu, insanın dünyadaki en büyük servetidir” diye konuştu.

“Ülkemin sorunlarının çözümünde benim de tuzum olsun istedim”

Dünyadaki geçici görevlerini bırakma zamanı geldiğinde, arkasında bir eser olmasını, geleceğe bir sözünün kalmasını istediğini ifade eden Aşut, “İstedim ki, ülkemin ve milletimin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümünde benim de tuzum olsun ve şu gök kubbede hoş bir sadamız kalsın. Hayatta bir çok hedefimiz var. Ancak, sadece para kazanmanın, iş dünyasında başarılı olmanın ya da bir şeye sahip olmanın, insanı tam anlamıyla mutlu etmediğini gördüm. İnsan sadece sahip olunca değil, paylaşınca daha mutlu oluyormuş meğer. İnsan sadece kendi ailesi için değil, başkalarının aileleri ve çocukları için de bir şeyler yaptığında daha da mutlu oluyormuş. İnsan aldıkça değil, verdikçe insan oluyormuş meğer. Baktığın zaman değil, gördüğün zaman insan oluyorsun. Görmeye başladığında artık kendini tutamıyorsun. Çevren için, yaşadığın toplum için bir şeyler yapmak artık boynunun borcu oluyor” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar görev aldığı kuruluşlarda yaptıklarının özetinin bu insanlık borcunu ödemek olduğunu vurgulayan Aşut, “Bir şeylerin kötü gittiğini gördüğünde artık susamazsın. Sen de bu yangına bir kova da olsa su taşımak zorunda hissedersin kendini. Ya kendi gücünle bir şey yaparsın veya bir STK’ya katılarak daha organize bir hareketin parçası olursun. İş dünyasında yanlış giden bir şeyler görürsün, ya susarsın, ‘ufacık aşım ağrısız başım’ dersin ya da sorun doğrudan senin sorunun olmasa da çözmeye çalışırsın. Bilirsin ki, başkasının derdine derman olmak aslında kendi derdine derman olmaktır. Bilirsin ki bu duvarda sadece bir tuğlasın. Diğer tuğlalar çürürse sen de yıkılırsın” ifadelerini kullandı.

“Bu eseri özellikle gençlerimize armağan ediyorum”

“Değil mi ki, aldığın nefesi bile geri veriyorsun, o halde hiç bir şey senin değildir” düsturu ile hareket ederek, paylaşmanın ve insanlık adına bir şeyler yapmanın zevkini aldığını belirten Aşut, bu yolda “Her şeyi ben yaptım” demenin haksızlık ve bencillik olduğunu söyledi. “İnsan olmak yolunda bizlere rehber olan, bizleri şekillendiren insanları ve bize verdikleri değerleri unutmak sanırım en büyük adaletsizlik ve vefasızlık olurdu” diyen Aşut, bugüne gelmesinde kendisine katkı koyan başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür etti. Aşut, “Öğretmek için değil, öğrenmek için; anlatmak için değil, anlamak için kaleme alınan bu eseri özellikle gençlerimize armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

Aşut’un ardından, TURSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Soda Sanayi Fabrikası Eski Müdürü İsmail Ceylan ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal da söz alarak Şerafettin Aşut ve kitapla ilgili duygularını katılımcılarla paylaştı.

Aşut, konuşmaların ardından imza gününe katılanlar için kitabını imzaladı.