MTSO Başkanı Kızıltan: "Mersin’in önü açıktır"

Başkan Kızıltan, ticaret ve sanayi odalarının üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak ve kuruluş kanununda yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşları olduğunu söyledi. MTSO’nun tüzüğünden kaynaklanan görevlerinin yanında özellikle verdiği yetki ile devlet adına bazı resmi hizmetleri de veren, kent ekonomisi başta olmak üzere, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için çalışan, kent ekonomisinin üst çatı örgütü olduğunun altını çizen Kızıltan, "Siyaset üstü bir kurumdur. Etnik, dini, mezhep temelli her yapay ayrımcılığı reddeden, yetkililerinin atama ile değil, seçimle iş başına geldiği, demokrasinin ve çok sesliliğin merkezidir. Yapay ayrımcılıkları bir kenara atan, Mersin’i bütüncül olarak kucaklayan bir kuruluştur. Bu anlamda demokrasi değerlerinin odak noktasıdır.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası; Üyeleri, Meslek Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Meclisinden aldığı destekle, nitelikli personeliyle ve tarihi bir buçuk asra yaklaşan kurumsal deneyimi ve hafızasından aldığı güçle söyleyebiliriz ki; kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine en çok katkı koyan, vizyon oluşturan, projeleri ile öncü ve örnek olan kurumların başında gelir. MTSO geleneklerinden gelen, kurumsallaşmış yapısıyla kentin sadece ekonomik değil, sosyal sorunlarına da duyarsız kalmamış; eğitimden sağlığa, kentsel gelişim projelerinden kültür ve sanatın desteklenmesine kadar birçok sosyal proje üretmiş ve somut destekler vermiştir, vermektedir ve vermeyi de sürdürecektir" diye konuştu.

“Odalar icracı değil, ricacı kurumlardır”

Ticaret ve sanayi odalarının icra makamları olmadığına dikkat çeken Kızıltan, "Bizler icracı değil, ricacı kurumlarız. Lobi oluşturarak çalışırız. Odalar öncelikli olarak üyelerine hizmet veren, devletin görevlendirdiği bazı hizmetleri yerine getiren, kentin ekonomik ve sosyo-ekonomik konuları ile ilgili proje üreten, bu projelerin somutlaşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliliği yapan, yani kentin vizyonunu oluşturan, yasa ile kurulmuş üst çatı kuruluşlarıdır. Bu anlamda, MTSO, Mersin iş dünyasının oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Ve sınırlı bütçesiyle kent adına ortaya koydukları, yaptığı ekonomik, eğitim, sağlık ve kültürel etkinlikler çok önemlidir. Hepsinin temelinde binlerce üyemizin emeği ve katkısı vardır. Kentin diğer Sivil Tolum Örgütleri ve Kurumları ile işbirliği ve dayanışma içinde hareket edip kentin sorunlarının, önceliklerinin ve yatırımlarının ortak akıl ile belirlenmesi ve yerel yönetimlere, ilgili kurumlara, hükümet organlarına bildirmek, uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak amacıyla kentin gelişmesine katkı sağlarız" şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin en demokratik sistemine sahibiz”

MTSO’da demokratik ve katılımcı sisteme sahip olduklarına vurgu yapan Kızıltan, "Bu dönemde bunu daha da arttıracağız. Her üyemizin komisyonlarda, her Meclis üyemizin Mecliste söz hakkı vardır. Şeffaf bir seçimle her üyemiz kentimiz için hizmet etmeye aday olur ve defalarca seçim süzgecinden geçerek göreve gelir. Ekonomik ve sosyal sorunlar önce komisyonlarda, Yönetim Kurulunda ve Mecliste konuşulur, tartışılır ve ortak bir karara varılır. Bir eksik olduğunda bu kurullar tekrar ve tekrar projeleri inceleyebilir. Bu kararlar, projeler, uzman personelimizin gözetiminde takip edilir. İşte MTSO’nun gücü bu demokratik yapılanmadan, yönetişim ruhundan, çok seslilikten çekinmeyen yapısından ve Mersin iş dünyasının girişimci ruhundan kaynaklanmaktadır. Her yeni Meclis ve yönetim kurulu, öncekilerin tecrübelerini gözeterek hareket eder. MTSO olarak kurumsal olmanın gereğinin bu olduğunu bilerek hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

“MTSO iş dünyasının sözcüsüdür”

MTSO’da birlik ve beraberlik olduğuna ifade eden Kızıltan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"MTSO, Mersin iş dünyasının vitrini ve sözcüsüdür. MTSO, demokrasi değerlerinin merkezidir. Ne mutlu bize ki, Odamızın bu birlik ve beraberliği kentimizin birlik ve beraberliğine, Odamızın çok sesliliği, Mersin’in çok sesliliğine dönüşmüştür. Bu anlamda seçimler sonrası ilk düzenleyeceğimiz Meclis toplantısı öncesi Meclis Üyelerimizle gruplar halinde bir araya geldik. Geleceğe yönelik yol haritamızı oluşturacak düşünce ve fikirlerini aldık. Sektörlerinin temsilcisi olarak, büyük bir teveccühle bu makamlara seçilmiş olan Meclis üyelerimizin fikirleri inanıyorum ki hem odamızın gerçek gücünü ortaya çıkaracak olan ortak aklı oluşturarak, hem de kentimize ve ülkemize katkı koyacaktır. Amacımız tepeden inme bir Yönetim mantığı değil, hep birlikte uygulayacağımız bir yönetişim mantığı olacaktır. Derdimiz kürekleri aynı yöne çeken bir ekip dayanışmasıdır. Böylesi strateji belirleme toplantılarını çok daha sık yapacağız. Komitelerimizin ve Meclisimizin daha etkin, daha verimli, daha dayanışma içinde ve daha özgür çalışıp yeni fikirler ortaya çıkarmasına, yeni projeler oluşturulmasına olanak sağlayacağız. Mutfağımız meslek komitelerimizdir. Çünkü inanıyoruz ki, tüm üyelerimizin kentimiz için söyleyecek bir sözü ve koyacağı bir katkısı var. Eğer sizin kentiniz için söyleyecek bir sözünüz yoksa, kentiniz adına endişeleriniz ve sunduğunuz çözümler yoksa, kentinize ve o kenti paylaştığınız insanlara karşı bir duyarlılığınız yoksa, başkalarından kentiniz adına ne bekleyebilirsiniz ki? İşte MTSO’nun gücü ve etkinliği bu felsefeden ve inançtan gelmektedir. Mersin’i ilgilendiren ne kadar sorun varsa MTSO’yu ilgilendirir. Bu inançla ve Mersin sevgimizle, MTSO olarak tüm üyelerimizle, Meclisimizle, Yönetim Kurulumuz, Komitelerimiz ve çalışanlarımızla üretmeye, Mersin’in zenginliğine katkı koymaya devam edeceğiz. Bu kurumsal yapımızla, insanımıza iş ve aş verecek ortamın oluşturulmasına, mesleki eğitimle nitelikli insan gücü yetiştirilmesine, üniversiteler, Milli Eğitim, MTSO Eğitim Kalkınma Vakfı ve İçel Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Vakfı (İSGEV) işbirliği ile gençlerimizin meslek sahibi olmasına yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Firmalarımızı küresel standartlarla iş yapan, markalaşmış, yenilikçi ve yüksek teknolojili bir yapıya dönüştürme; fuarlarla, yurt dışı açılımlarıyla yeni pazarlar bulmada ve Mersin’in bölgesinde bir marka kent olması yolunda önderlik yapacağız."

“Mersin’in önü açıktır”

Bürokraside bekleyen Mersin projelerinin takibinde pes etmeyeceklerini vurgulayan Kızıltan, "Büyük veya küçük her projemizi somutlaştırma girişimlerine devam edeceğiz. Yıllardır özlediğimiz ve hep eksik olmasıyla çok şeyler kaybettiğimizi ifade ettiğimiz, odamızın çatısı altında büyük bir iş birliği ile oluşturduğumuz Mersin lobisini her düzeyde daha etkili kullanarak Mersin’in merkezi yönetimden beklentilerini daha gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Hepsinin de ötesinde, Mersin iş dünyası olarak sadece kentin ekonomisini değil her alanda Mersin’i yükseltmeye, Mersin’i yaşanır bir kent olmasını sağlamaya katkı koymayı sürdüreceğiz. Mersin sahipsiz bir kent değildir. Mersin iş dünyası Mersin’in bu yolculuğunda en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Bu, bizim Mersinlilere ve oda tarihimize, bize bu bayrağı emanet edenlere olan borcumuzdur. Önce Mersin demeyi sürdüreceğiz. Ben değil biz demeyi sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde davranıp Mersin’in güveninin, gücünün ve heyecanının ayağa kalkmasını sağlayacağız. Mersin’in önü açıktır" dedi.