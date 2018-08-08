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08 Ağustos 2018 09:28

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı’ndan gençlere destek

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim ve Kalkınma Vakfı, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilere tercih konusunda destek oldu.

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı’ndan gençlere destek

08 Ağustos 2018 09:28


Mersin’de eğitim veren 20 kurum, Forum AVM’de gençlerle bir araya gelerek doğru tercih yapabilmelerine yardımcı oldu. Bu yıl ilk kez üniversite sınavını kazanan öğrencilere yönelik bir çalışma başlattıklarını anlatan MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, bu bağlamda kentte faaliyet gösteren eğitim kurumları ile temasa geçtiklerini söyledi. 20 kurumun çağrılarına yanıt verdiğini belirten Güneş, bu kurumlarla birlikte Forum AVM kapalı bölüm birinci katta tercih süreci boyunca gençleri bilgilendirmeye başladıklarını ifade etti.


Hedeflerinin gençlerin doğru tercihler yapabilmesine yardım edebilmek olduğunu vurgulayan Güneş, her kurumun iki gün olmak üzere 11.00 ile 21.00 saatleri arasında rehberlik öğretmenleri aracılığıyla gençlere üniversite tercihleri konusunda destek olduğunu kaydetti.




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