MTSO personelinden ’Sanatta Biz’ sergisi

MTSO Sanat Galerisinde açılan sergide, fotoğraf, heykel ve resimlerinden oluşan 30’a yakın eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Oda bünyesinde farklı meslek dallarında faaliyetlerini sürdüren 13 sanatçı ilk kez ’Sanatta Biz’ karma sergisinde bir araya geldi.

Sergi açılışında konuşan MTSO Sanat Galerisi Sorumlusu Seda Şahbaz, serginin oda tarihinde bir ilk olduğunu ve insanları sanata teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Mersin’de kurum galerisi olarak tek olduklarını ve aktif galeriler arasında yer aldıklarını belirten Şahbaz, sanata sponsorluk yapan kurum olarak kente büyük bir hizmet verdiklerini söyledi. Şahbaz, "Kendi çapında sanatla uğraşan personelimizin eserlerini gün yüzüne çıkarmayı, sanata daha bilinçli şekilde devam etmelerini sağlamayı ve diğer insanları da özendirerek sanata teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.