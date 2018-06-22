MTSO Sağlık Komitesi sektör sorunlarına odaklandı

MTSO 26 No’lu Sağlık Hizmetleri, Medikal ve Kozmetik Meslek Komitesi Başkanı Hakan Dindar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Göreve yeni gelmeleri nedeniyle yol haritalarını çizmek adına ilk olarak alt sektör temsilcilerine yönelik toplantılar düzenleyip sorunları tespit etme kararı aldıklarını söyleyen Dindar, ardından bu sorunların çözümüne yönelik çalışacaklarını söyledi. Çalışmaya medikal sektörü ile başladıklarını ifade eden Dindar, sektörde yaşanan en büyük sorunun haksız rekabet olduğunu belirtti.

"Haksız rekabet var"

Medikal sektöründe sistem değişikliğine gidildiğini ve faaliyet gösteren firmaların mesul müdür, satış elemanı gibi ek personel çalıştırması zorunlu olduğunu kaydeden Dindar, "Bu çalışanlarda 4 yıllık fakültelerden mezun olma şartı arandı. Ya da dükkanların belirli metrekarelerin altında olamaması gibi bir dizi şart getirildi Medikal sektör temsilcileri kendilerini bu sisteme hazırlamak, gerekli belgeleri almak, gerekli personeli bulmak adına ciddi bir çaba içine girdi. Maliyetler ciddi ölçüde arttı. Ancak sektör temsilcileri işlerini devam ettirebilmek için bu kadar titizlikle hareket ederken medikal malzeme satışına izin verilen eczaneler için bu şartlar aranmıyor. Bu durumda ekstra maliyetleri bulunmaması nedeniyle ürünleri daha uygun fiyatlarla satabiliyorlar ve haksız rekabet oluşuyor" dedi.

"Medikal ürünleri mağazalarda dahi satılıyor"

Eczanelere medikal malzeme satışına izin veriliyorsa benzer kurallara uyum şartı aranması gerektiğini kaydeden Dindar, "Tek sorun bu malzemelerin eczanelerde satılıyor olması değil. Sektörde kalite artırmak adına bir takım çalışmalar yapılmasına rağmen uygulamalarda maalesef hassas davranılmaması. Çünkü medikal malzemeler son dönemlerde mağazalarda dahi satılmaya başladı. Sektörümüzün kalitesi giderek azalmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"İnternet satışları bizi yoruyor"

Öte yandan internet satışlarının da sektör üzerinde önemli bir yük olduğuna da değinen Dindar, "Yaklaşık 2 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından medikal ürünlerin internet satışları yasaklanmış olmasına rağmen halen bu satışların devam ediyor olması da sektörü oldukça zorluyor” diye konuştu.

Fiyatları artıran diğer bir unsur olarak KDV oranlarını olduğunu belirten Dindar, özellikle zaruri olan malzemelerde KDV’nin sıfırlanmasının tüketiciler açısından büyük bir rahatlama getireceğine dikkat çekti. Bu uygulamanın doğrudan yüzde 18’lik indirim anlamına geleceğini aktaran Dindar, girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarının yeterince arttığını buna bir de KDV eklenmesi ile birlikte tüketicinin de ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti.