MTSO, turizmde uluslararası iki ödül birden aldı

MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, ‘Mersin’in Gizemi’ filmi, Bakü Uluslararası Turizm Filmleri Festivalinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülürken, turizmin dünyadaki çatı kuruluşlarından SKAL tarafından MTSO’ya da SKALİTE 2017 Ödülü verildiğini söyledi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Aşut, Kasım ayı olağan basın toplantısını Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Sefa Çakır ve Fuad Budur ile birlikte yaptı. MTSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, bu ay aldıkları ödüllerle gelen Aşut, iki güzel haberi Mersin ile paylaşmak istediğini belirtti.

“Mersin’in Gizemi filmi, gerçek anlamda kentin turizm elçisi oldu”

MTSO tarafından Mersin’in tanıtımına yönelik hazırlanan ‘Mersin’in Gizemi’ filminin, Eylül ayında Belgrat’ta gerçekleşen SILAFEST’te Yılın En İyi Turizm Filmi seçildiğini anımsatan Aşut, “En son ödül ise Azerbaycan’dan geldi ve 14-18 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen Bakü Uluslararası Turizm Filmleri Festivalinde ‘Mersin’in Gizemi’, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Böylece bu film, Mersin’in gerçek anlamda turizm elçisi oldu, çünkü film ve katıldığı yarışmalar sayesinde uluslararası platformda Mersin adının daha sık duyulması sağlandı. Bakü’de gerçekleşen festivalde Jüri Özel Ödülü’nün ülkemize veriliyor olması nedeniyle bir de Türkiye temalı özel etkinlik düzenlendi. Bu etkinlik çerçevesinde Mersin’i tanıtan küçük hediyeler dağıtıldı ve tatlı olarak Mersin cezeryesi ile kerebiç ikram edildi. Dolayısıyla tüm misafirler oradan akılları ve damaklarında Mersin ile ayrıldılar. Bu çabalarımız her şeye rağmen, ulusal ve bölgesel sorunlara rağmen; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın turizm çalışmalarını ihmal etmediğinin en önemli kanıtıdır” dedi.

“Turizmin dünyadaki çatı kuruluşlarından SKAL, Odamıza SKALİTE 2017 Ödülü verdi”

MTSO’nun, Mersin’in turizmine katkı sağlamak amacıyla özellikle geçen iki sene boyunca birçok çalışma yürüterek, tüm olumsuz koşullara göğüs gererek, kent turizmine katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Aşut, bu çerçevede ilgili komite ile birlikte ciddi projeler üretildiğini söyledi. Aşut, bu çabalar sonucunda, turizmin dünyadaki en etkin ve prestijli çatı kuruluşlarından birisi olan SKAL tarafından MTSO’ya SKALİTE 2017 Ödülü verildiğini ifade etti.

İstanbul’da geçen pazartesi günü "Her Şeye Rağmen" teması ile düzenlenen ödül töreninde ödülü alan Aşut, ödülü almalarına katkı sunan çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Aşut, “Seyahat Bloggerları Mersin’i Keşfediyor Projesi, Akdeniz Turizm Forumu - MEDITOUR 2016 Organizasyonu, kentimizin tanıtımı adına hazırlattığımız ve katıldığı yarışmalardan ödüllerle dönen ‘Mersin’in Gizemi’ tanıtım filmimiz, Avrupa Bisiklet Yarışması’na desteklerimiz, ‘Mersin Seni Çağırıyor’ ana teması ile hazırlattığımız ve sosyal medyada paylaşımlarını yaptığımız 4 adet kısa kent tanıtım filmimiz, Mersin kıyılarındaki su altı araştırmalarına verdiğimiz destek ve son olarak gerek kentimizi tanıtan turizm haberlerimiz gerekse yaptığımız tüm etkinliklerimizi MTSO Haber Gazetemiz aracılığıyla tüm kent ile yurt genelinde ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmamız dolayısıyla SKALİTE 2017 Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.