MTSO üyelerine Afrika’nın fırsatları anlatıldı

MTSO Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya,TSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luc Joseph Okio, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, DEİK Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu ile DEİK Türkiye–Zimbabve İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tevfik Dönmez ile iş dünyasının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Çakır, Mersin ile Afrika arasındaki iletişimin oldukça güçlü olduğunu, karşılıklı sık sık ziyaretler düzenlendiğini hatırlatarak, “Ancak halen ticaretimizi istediğimiz oranda artıramadık” dedi.

İkili görüşmelerin önemli çıktılarından birisi olarak öğrenci değişimini gösteren Çakır, Afrika’dan çok sayıda öğrencinin Mersin’in değişik okullarını tercih etmeye başladığını, öğrenci sayısının arttığını, benzer şekilde Mersin’den de öğrencilerin Afrika’ya gitmeye başladığını söyledi. Oluşan bu güçlü bağların ticari kazancın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Afrika, Mersin’deki birçok sektörün tamamlayıcısı özelliklere sahip. Biz de Afrika’nın kuzey yarım küreye açılması için gerekli köprü, lojistik merkez olacağız. Aynı zamanda Mersin ılıman iklimi, verimli toprakları ve bol suyu ile bir tarım kenti. 3 üniversitemiz, 2 teknoparkımızla bilişim, Ar-Ge altyapısı ve enstitüleriyle bilim merkezi. Liman kenti, turizm kenti. Ancak böylesi önemli potansiyeli bir arada bulunduran Mersin’de, Afrika ülkelerinden yeterli yatırım yok. İnşallah bu ziyaretiniz yatırımların başlangıcı olur. Güç birliğinin işbirliğine dönüşmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luc Joseph Okio ise ülkesindeki fırsatlar hakkında bilgi verdi. Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini anlatan Okio, “Türkiye ile ilişkilerimiz birçok ortamda geliştirilmiştir. Kongo Cumhuriyeti bu anlaşmaları kapasite geliştirme ve altyapı inşaatları açısından memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kongo’nun Afrika’nın tam ortasında bulunduğunu, istikrarlı ve kurumları sorunsuz çalışan bir ülke olduğunun altını çizen Okio, 4.5 milyon nüfusa sahip olduklarını ve nüfusun yılda ortalama yüzde 3 büyüdüğünü söyledi. Limanı sayesinde stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Okio, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olduklarını, Afrika Birliği (AB) kurucu üyeleri arasında yer aldıklarını, bu nedenle çevresindeki ülkelerle birlikte 42 milyon nüfuslu bir pazarın parçası olduklarını söyledi.

Kongo Cumhuriyeti’nin ekonomisinin günlük 300 bin varil kapasite ile petrol üretimine dayandığını dile getiren Okio, buradan elde edilen gelirin bütçenin yüzde 75’ine katkıda bulunduğunu bildirdi. Petrol dışındaki zenginliklerini, doğalgaz, demir, bakır, kurşun, çinko, işlenebilir ağaç ve işlenebilir toprak olarak açıklayan Okio, “Ülkemizin ekonomik çeşitliliği zayıf ama petrol, hidro karbon, madencilik, tarım, inşaat, turizm, bankacılık gibi birçok alanda yatırım fırsatı bulunuyor. Hükümetin bakış açısı özel sektörün aktifleştirilmesi yönünde. Kazan kazan politikası öne çıkıyor. Yasal çerçevemiz özel yatırımları korur ve yabancı yatırımlara kısıtlama getirmez. Kongo, geleceğini sizinle birlikte inşa etmek istiyor. Bu nedenle bizimle Kongo’da buluşun” şeklinde konuştu.

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın da Afrika pazarının fırsatlarını ve Türk iş adamlarının nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Öncelikle Afrika’nın Avrupa’ya alternatif bir pazar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Taşkın, Afrika’nın ek bir pazar olarak değerlendirilmesi gerektiğini, Avrupa’nın vazgeçilebilecek bir pazar olmadığını dile getirdi. Afrika pazarında Türkiye’nin hakimiyeti olmaması adına her zaman bu kıta ilgili yanlış imajlar çizildiğini dile getiren Taşkın, “Bir dönem aç, susuz Afrika olarak gösterilip alım gücü düşük bir bölge olduğu iddia edildi. Bir dönem ebola gibi hastalıklarla öne çıkartılıp gidilmesi tehlikeli bir pazar olarak gösterildi. Ancak bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Önce Afrika’ya gitmeyi bileceksiniz, o pazara giden satışı da yapıyor. Seyahat gideri gider değil, yatırımdır unutmayın. Aynı zamanda Türkiye’de okuyan Afrikalı öğrenciler de büyük şans. Bu öğrencileri mutlaka stajyer olarak yanınıza alın ve sonrasında yol parasını verip ülkesine gönderebilirsiniz. Ailesini görmesini sağlayıp, orada kalması ile birlikte oldukça düşük maliyetlerle sizin adınıza orada satışlarınızı artırmak için kimin hangi ürünü nereden aldığının tespiti gibi konularda istihbarat toplamasını sağlayabilirsiniz" dedi.

Afrika’daki 54 ülkenin çoğuna vizesiz girme imkanı bulunduğunu kaydeden Taşkın, ülkeler arası geçiş ücretlerinin çok uygun olduğunu, Türk Hava Yolları (THY) ile bir ülkeye gittikten sonra yerel havayolu şirketleri kullanılarak diğer ülkelere geçiş yapılabileceğini ve gidilen son noktadan yine THY ile Türkiye’ye dönülebileceğini anlattı. Taşkın, "Öncelikle mutlaka seyahat edin. Gidin pazarı görün. İkincisi mutlaka oradan gelecek misafirleri ağırlayın. Bu pazarlar için çalışacağınız takımınızı iyi kurun. Mutlaka buradaki öğrencileri yanınıza alın. Gittiğiniz ülkede iyi bir avukat ve iyi bir mali müşavir bulun. Ardından hangi iş kolunda çalışıyorsanız o iş koluna yönelik Afrika’da mutlaka bir imkan bulunduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda DEİK Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu Mozambik’in yatırım imkanları hakkında bilgi verirken, DEİK Türkiye-Zimbabve İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tevfik Dönmez Zimbabve’nin olanaklarını anlattı.