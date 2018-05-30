MTSO yönetimi, banka temsilcileriyle bir araya geldi

Gerek finans gerekse reel sektörün son dönemlerde içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılabilmesi adına bankaların bölge ve şube müdürleri, MTSO ev sahipliğinde bir araya geldi. Banka temsilcilerine, MTSO üyelerinden gelen talepler ve hassasiyetler aktarıldı. Görüşmede iş dünyasının bu talep ve hassasiyetine duyarlı olacaklarını belirten banka yetkilileri, zorlu sürecin atlatılması aşamasında mümkün olduğunca iş dünyasının yanında olacaklarını belirtti.

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, bankaların ticaretin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Son haftalarda finans piyasalarında önemli gelişmeler yaşıyoruz. Bu normal bir süreç değil. Bu süreçte ne yapabileceğimizi görüşmek adına bir araya geldik” dedi. Üyelerle yaptıkları görüşmelerde bir takım hassasiyetleri olduğunu gördüklerini, ileriye hep birlikte daha büyük bir umutla bakabilmek adına birlikte hangi adımların atılabileceğini saptamak istediklerini ifade eden Kızıltan, bankalardan özellikle borç yapılandırma aşamasında, günü gelmeyen kredilerin geri çağırılmaması noktasında ve asılsız dedikoduların yayılmasının önüne geçilmesinde destek beklediklerini vurguladı.

Meclis Başkanı Hamit İzol ise ekonomik açıdan zor bir süreçten geçildiğini belirterek, bu sürecin atlatılması noktasında işadamlarının bankalarına danıştığını hatırlatıp, bu görüşmelerin gizli tutulması gerektiğini vurguladı. İşadamının yaşadığı sıkıntıların gizli kalmaması durumunda piyasalarda dedikoduların başladığını, bu durumda sıkıntılı süreçten kurtulabilecekken işadamının iş alamayarak daha çok sıkıntıya girebildiğini belirten İzol, “Ardından bankalar da muslukları kapatıyor ve sıkıntı daha da büyüyor. Bu dönemde gizlilik esasına daha çok dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Bankacılık sistemi açısından şeffaflık önemli”

Banka müdürleri ise bu dönemde firmalara temkinli hareket etmeleri, ellerindeki tüm mal varlıklarını bilançolarına yansıtmaları, şeffaf olmaları tavsiyesinde bulundu. Basel sisteminin ardından 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren muhasebe standartlarına göre bankaların kredi ve faiz karşılıkları sorumluluklarının ciddi derecede arttığını dile getirdiler.

Bankacılık sisteminin artık tamamen değiştiğini ve bu değişen yeni uygulamalar ve yükümlülükler konusunda MTSO üyelerine bilgilendirme toplantıları yapılabileceğinin anlatıldığı toplantıda müdürler, yeni dönemde firmaların bilançolarının artık çok önemli olduğunu, bilanço reytinglerine göre fiyatlamalar yapıldığını anlattı. Teminatların da önem taşımaya başladığına değinen banka temsilcileri, teminatlara göre kredi planlamaları yapılacağını ifade ettiler. Müşterideki samimiyet, şeffaflığın görülmesi halinde her bankanın yaklaşımının olumlu olacağının vurgulandığı toplantıda, banka müdürlerinden bir de tavsiye geldi. Bu süreçte kredi yapılandırma taleplerine kaynak olarak Hazine ürünlerinin tercih edilebileceğine dikkat çeken müdürler, Hazine ürünleri ile borçlanmada dövizden TL’ye dönüş yapılabileceğini, kredi vadelerine göre erteleme cezalarının uygulanmadığı, taşıma maliyeti yüksek olmayan riskin minimize edilmesinde yardımcı ürünlerle çalışma imkanı tanınabileceğini anlattı.

İşadamlarının artık yatırım için gayrimenkulden vazgeçmesi gerektiğine de değinilen toplantıda, kurdaki yükselişin bu bölgede iyi değerlendirilmesi gerektiği, özellikle ithalata dayalı olmayan tarım ihracatçılarının bu dönemde avantajlı konuma geçebileceği, sanayi ürünlerinde de benzer avantajları yakalayabilecek firmaların kapasite artırması gerektiği gündeme getirildi.