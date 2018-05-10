MTSO yönetimi ilçeleri ziyaret etti

Meclis Başkanı Hamit İzol ziyaretler sonrasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, ilçelerin gelişimi için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan başkanlığındaki heyet, ilçe odaları ziyaret etti. Başkanlara ziyaretlerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, Sayman üye Cem Bucuge ve yönetim kurulu üyeleri Nedim İkanç ile Hacı Halil Kürek de eşlik etti.

Tüm gün süren ziyaretlerde Anamur, Mut, Silifke ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanları, yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya gelindi. İlçelerde ynı zamanda Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz da ziyaret edildi.

Seçimler sonunda ilçe odalarda Anamur TSO Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Torunoğlu, Mut TSO Başkanı Gürsel Aydın, Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar, Erdemli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarı ile Meclis Başkanı Nihat Taner görevlerine devam ederken, Anamur TSO Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz, Mut TSO Meclis Başkanı Nebiattin Ata ile Silifke TSO Meclis Başkanı Baki Uysal yeni seçilen isimler oldu.

İzol: “Mersin’in önünü birlikte açacağız”

Ziyaretler sonrasında kısa bir değerlendirme yapan MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin’in sorunlarını bugünden sonra ilçe odalarla birlikte değerlendireceklerini söyledi. İlçede yaşanan sorunların tüm kentin sorunu olduğunu vurgulayan İzol, “Yapacağımız görüşmelerde talepleri tespit ederek mümkün olduğunca üst makamlara taşıyıp konunun birlikte takipçisi olacağız” dedi. Mersin’in ilçeleriyle bir bütün olduğunu dile getiren İzol, “Bu nedenle birlikte hareket etmemiz önemli ve bu birlikteliği sağladığımıza inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de bunun en önemli göstergesi. Gerek meclis başkanları gerekse yönetim kurulu başkanları ziyaretimizden memnun kaldı. Büyük moral olduğunu düşünüyorum. Sorunlarımızı birlikte tartışıp çözümlere de birlikte ulaşarak Mersin’in önünü birlikte açacağız” diye konuştu.

Kızıltan: “Ortak projeler yürüteceğiz”

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise Mersin’in ilçeleriyle bir bütün olduğunu ve kent ekonomisinin ortak atılacak adımlarla daha da güçlenebileceğini vurguladı. İlçe odalardan da ortak projeler yürütülmesi talepleri aldıklarını kaydeden Kızıltan, “İlçe odalarımıza her türlü imkanımızı yönlendirerek elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar başta tarım olmak üzere çeşitli konularda ortak projeler yürütüldüğünü hatırlatan Kızıltan, bundan sonrasında yine tarım, turizm ve sanayi yatırımları gibi bölgeyi ilgilendiren konularda ortak çalışmalar yapılabileceğini anlattı. Bunun hayırlı olsun ziyareti yanında ilk görüşme olduğunu da dile getiren Kızıltan, “Önümüzdeki günlerde sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Birlikte ortak toplantılar düzenleyerek yol haritamızı birlikte belirleyip hedeflerimiz doğrultusunda lobi çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz” değerlendirmemsini yaptı.