MTSO yönetiminden Vali Çakacak’a veda ziyareti

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Aşut, Vali Çakacak’ın Mersin’de görev yaptığı süre boyunca Mersinli iş insanlarının karşılaştığı problemlerin çözümü noktasında önemli destekler verdiğini belirtti. Aşut, 15 Temmuz gecesinde hainlere karşı sergilediği dik duruş ve süreci etkin bir şekilde yönetmesi ile tüm Mersinlilerin 16 Temmuz sabahına sorunsuz bir şekilde uyanmasını sağlayan Vali Özdemir Çakacak’a iş dünyası adına şükranlarını sundu.

Mersin Valisi olarak görev yaptığı yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde, Şerafettin Aşut başkanlığındaki MTSO ile uyum içerisinde başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Vali Çakacak ise Eskişehir iline atanmasını bir nöbet değişimi olarak nitelendirerek, “Mersin’de ilin tüm dinamikleriyle birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmanın huzuru ile görevimizi yeni atanan arkadaşımıza devrediyoruz. Bugün bizler gidiyoruz, yerimize de başka arkadaşlarımız geliyor. Ama şunu biliniz ki, gittiğimiz yerde her zaman bir kapınız vardır” şeklinde konuştu.