Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 11:51

MTSO yönetiminden Vali Çakacak’a veda ziyareti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir’e atanan Vali Özdemir Çakacak’a veda ziyaretinde bulundu.

MTSO yönetiminden Vali Çakacak’a veda ziyareti

22 Haziran 2017 11:51


Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Aşut, Vali Çakacak’ın Mersin’de görev yaptığı süre boyunca Mersinli iş insanlarının karşılaştığı problemlerin çözümü noktasında önemli destekler verdiğini belirtti. Aşut, 15 Temmuz gecesinde hainlere karşı sergilediği dik duruş ve süreci etkin bir şekilde yönetmesi ile tüm Mersinlilerin 16 Temmuz sabahına sorunsuz bir şekilde uyanmasını sağlayan Vali Özdemir Çakacak’a iş dünyası adına şükranlarını sundu.


Mersin Valisi olarak görev yaptığı yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde, Şerafettin Aşut başkanlığındaki MTSO ile uyum içerisinde başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Vali Çakacak ise Eskişehir iline atanmasını bir nöbet değişimi olarak nitelendirerek, “Mersin’de ilin tüm dinamikleriyle birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmanın huzuru ile görevimizi yeni atanan arkadaşımıza devrediyoruz. Bugün bizler gidiyoruz, yerimize de başka arkadaşlarımız geliyor. Ama şunu biliniz ki, gittiğimiz yerde her zaman bir kapınız vardır” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    30°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
  • Pazartesi
    Açık
    30°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :21:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!