MTSO'da e-ticaret ve e ihracat eğitimi verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 81 ili kapsayacak şekilde düzenlenen "Dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat" eğitimlerinin yedincisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üretime odaklanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) dijital dünyada iş yapabilme ve e-ticaret ekosisteminin sağlayacağı faydaların farkındalığını artırmak amacıyla TOBB, her ildeki sivil toplum kuruluşları işbirliğinde ‘Dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat' eğitimi düzenliyor. Bu kapsamda MTSO'da düzenlenen eğitimde, e-ticaret ekosistemi ve dijital dünyanın ince çizgilerinden, verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli yaratmaya kadar birçok konu ele alındı.

"Alın teri yerini akıl terine bıraktı"

E-ticaret Merkezi Genel Koordinatörü Sami Altınkaya, ‘Endüstri 4.0, dijitalleşen dünya ve dönüşen ekonomi' başlıklı sunumunda, alın teri döneminin kapandığını, akıl teri döneminin başladığını söyledi. Türkiye'de inovasyona ilk geçen ilin Mersin olduğuna dikkat çeken Altınkaya, "En basit örnekle F16'nın maliyetinin yüzde 80'i donanım, yüzde 20'si yazılımdı. F22'lerin ise yüzde 82'si yazılım, yüzde 18'i donanım oldu. Üretimde değişen şeylerin, ticareti de bu yönde değiştirecek. Türkiye'nin e-ticareti, dünya ülkelerine kıyasla az kullanılıyor. Çünkü birçok insan yaptığı işi robotlara kaptırmaktan ve işsiz kalmaktan korkuyor. Türkiye'de o kadar şey üretiliyor ki, biraz girişimciliğimizi ortaya koymamız gerek. Bu yöne yönelirsek sadece e-ticaretten 3 trilyon dolar kazanırız" dedi.

"E-ticarette çarpan etkisiyle para kazanılıyor"

Bir teknoloji firması Ceo'su Engin Özgen de, e-ticarete nasıl başlanması ve kurgulanması gerektiğini katılımcılarla paylaştı. E-ticaret yapmak isteyen girişimcilerin öncelikle ihtiyaç analizi yapması gerektiğini vurgulayan Özgen, daha sonraki süreçlerde sırasıyla, ürün seçimi, hedef kitle seçimi ve alt yapının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Almanya'nın endüstri 5.0'a başladığını, Türkiye'nin ise henüz endüstri 4.0'a bile entegre olmadığını kaydeden Özgen, E-ticaret yapabilmek için öncelikle bir ürünün olması ya da ticareti iyi biliyor olmak gerektiğini belirterek, e-ticaretin çok zor kurulduğunu ancak kurulduktan sonra da kendiliğinden ilerlediğini söyledi. E-ticarette çarpan etkisiyle para kazanıldığını aktaran Özgen, dijital mağazaya 10 milyon insan çekilebilirken, fiziksel mağazaya o kadar insan çekilemeyeceğini belirtti.