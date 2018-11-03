MTSO'da 'kent, doğa ve insan' ilişkileri sergisi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde kent, doğa ve insan ilişkilerini ele aldığı, ‘kent, doğa ve insan' isimli illüstrasyon sergisi açıldı.

İllüstratör ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Hakan Çapkan'ın eserlerinin bulunduğu sergide, betonlaşmanın insan üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Sergi açılışında konuşan Çapkan, illüstrasyon sanatının basılı alanda metinleri güçlendirmek için yapıldığını belirterek, çizimlerde ağırlıklı olarak kalemler, sulu boyalar gibi ekipmanların yanı sıra dijital ortamlardan da faydalanıldığını kaydetti.

"Doğadan uzaklaşmaya vurgu yapıyorum"

Kendisini çizerlik ile ressamlık arasında bir yerde gördüğünü anlatan Çapkan, "Ben çizimlerimde resimle karikatür arasında bir yerdeyim. Grafik alanına daha yakınım. Kent, doğa ve insan ilişkilerini işliyorum. ‘Doğadan uzaklaşmaya' vurgu yapıyorum. Asıl niyetim ise betonlaşmanın insan üzerindeki etkilerine dikkat çekmek. Ben düz çizgiye biraz karşıyım aslında. Çünkü düz çizgi doğayı bir şekle sokmaktır. Dikey dediğimiz yapı buradan gelir. Binalar bizim için birer katmandır. Tıpkı derimizin vücudumuzun katmanı olduğu gibi. Bu katmanı ne kadar arttırırsak doğadan uzaklaşıp makineleşiyoruz. Ama ben doğanın bize galip geleceğini düşünüyorum. Doğanın kendini yenileyebilme gücüne inanıyorum. Bizi yaşatan bu inançtır" dedi.

"Gözlemlemeyi çok seviyorum"

Çocukluğundan bu yana çizim yaptığını anlatan Çapkan, gözlemlemeyi çok sevdiğini ve bu işin de gözlemlemeye dayandığını söyleyerek, yurtiçinde birçok karma sergiye katıldığını ve kişisel atölyesinde çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. İllüstrasyon öğrencilerine de tavsiyeler veren Çapkan, "Çizer olmak istiyorsanız, bu hepimiz için geçerli, düzenli olup, planlı yaşamak gerek. Doğru incelemek, gözlemlemek ve fikri hamur gibi görüp yoğurmak gerek" ifadelerini kullandı.