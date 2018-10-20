MTSO'da 'Soyuttan Somuta' fotoğraf ve resim sergisi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde, soyut ve somut ögelerin bir arada yer aldığı ‘Soyuttan somuta' isimli fotoğraf ve resim sergisi gerçekleştirildi.

Ressam M. Ali Meriç ve Fotoğrafçı Berdan Karagöz'ün eserlerinin yer aldığı, yansıma ve deniz temalarında karışık teknik kullanılarak hazırlanan sergi, 31 Ekim'e kadar açık kalacak. Karışık teknikler kullanarak hazırlanan sergi, 20'şer fotoğraf ve resimden, toplamada 40 eserden oluşuyor. Yansıma ve deniz temalarında hazırlanan sergide karışık teknik ve fotoğraf teknikleri ön plana çıkıyor.

"Martılar Ebruli Sularda"

Sergi açılışında konuşan Fotoğrafçı Berdan Karagöz, fotoğrafları 2016 yılında bir tesadüf üzerine çektiğini belirterek, "Fotoğrafları bir akşamüzeri Müftü Dersi kenarında martıları izlediği sırada çektim. Su üzerinde farklı yoğunlukta ve çeşitlilikte yansımalar oluştuğunu gördüm ve bu yansımalardan çok etkilendim. Daha birkaç dakika evvel tabanındaki çakıllar, taşlar görünen deredeki; çokta derin olmayan berrak suyun yüzeyine sanki görünmez bir el bir varil boya dökmüş gibiydi. Taban görünmez oldu. Martıların çok hafif ve edalı kıpırtılarla ebruli desenler oluşturduğunu fark ettiğimde hemen fotoğraf çekmeye başladım. 26 dakika süren, bir ömürde bir daha yaşanamayacak olan bu olayda 152 fotoğraf çektim. Sergideki fotoğraflarım bu inanılmaz tesadüfün kanıtlarıdır" dedi.

"Resimlerimde boya ve fırça yok”

Ressam M Ali Meriç ise, Berdan Kakragöz ile yakın arkadaş olduklarını ve ortak sergi açmayı sevdiğini söyleyerek, "Uzun yıllar yağlı ve sulu boya üzerine sergiler açtım. Bu sergisinde ise fırça ve boya gibi enstrümanlar hiç kullanmadım. Bu sergi dünya genelinde bir ilk. Çğnkü alışılmışın dışında bir teknik kullandım. Metal üzerinde pürümüz kullanarak, metalin moleküler yapısını ısıyla değiştiriyorum ve bu şekilde figürler oluşturuyorum. Çeşitli aparatlarla mekanik müdahalede bulunuyor, yani kazıyarak resmimi tamamlıyorum. Bu da resimde hologram etkisi yaratıyor ve resmi hareketlendiriyor" ifadelerini kullandı.