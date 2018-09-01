MTSO’dan anlamlı projeye destek

Mersin Hayata Bağlananlar Derneği (MERBADER) Başkanı Nizamettin Kılıç, proje Koordinatörü Sibel Öz ile birlikte MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol’u ziyaret ederek ‘Bilge ve Bilgin Kardeşlerle Hayata Bağlan Projesi’nin detayları hakkında bilgi verdi. Projeyi dinleyen İzol, projenin paydaşları arasında yer alacaklarını kaydetti. Mersin Valiliği koordinesindeki projenin paydaşları arasında Büyükşehir Belediyesinin de yer aldığını söyleyen Öz, 12 ay devam edecek projenin 5-10 yaş arası çocukları kapsayacağını belirterek, Bilge ve Bilgin isimli iki maskot ile çocuklara ulaşıp bağımlılığın zararları, özgüven ve kişisel gelişimin önemi konularında farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulları bire bir ziyaret edip çocuklarla bir araya geleceklerini dile getiren Öz, aynı zamanda özel günlerde düzenleyecekleri çocuk şenlikleri ile çocuklara toplu olarak ulaşacaklarını da bildirdi.

"265 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Proje süresince 2 ayda bir yayınlayacakları dergi aracılığıyla okul etkinliklerini duyuracaklarını ifade eden Öz, çalışmaya dezavantajlı bölgelerle başlayacaklarını, proje sonunda 265 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Aynı zamanda sponsorlarımız aracılığıyla temin edeceğimiz zeka oyunlarını da özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayıp bu oyuncaklara ulaşma imkanı sınırlı çocuklara dağıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.