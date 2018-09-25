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MTSO'dan finans eğitimi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), son dönemlerde artan kur riski karşısında özellikle ticari faaliyetlerini döviz ile sürdüren firmaların ilerleyen süreçte atması gereken adımlar, alması gereken önlemlerin de anlatıldığı ’Teoriden Pratiğe Finans Eğitim Programı’ düzenlendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), son dönemlerde artan kur riski karşısında özellikle ticari faaliyetlerini döviz ile sürdüren firmaların ilerleyen süreçte atması gereken adımlar, alması gereken önlemlerin de anlatıldığı 'Teoriden Pratiğe Finans Eğitim Programı' düzenlendi.


MTSO tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında ‘Finans' üzerine farklı başlıklarda eğitimlerin verildiği bir eğitim programı düzenlendi. İki gün süren programın ilk gününde, Dr. Nuri Sevigen, ‘Uygulamalı Risk Yönetimi, Kur ve Faiz Riski Nasıl Yönetilir?' konulu eğitim verdi. İkinci gün ise Dr. Mehmet Güneş, ‘Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilanço Tespiti' eğitimini gerçekleştirdi.


İlk gün eğitiminde kur riskinden korunmak için Borsa İstanbul Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası'nın nasıl kullanılması gerektiğini gerçek örnekler ve piyasa fiyatları ile anlatan Sevigen, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler noktasında yol gösterdi. Kur riskine karşı oluşturulabilecek stratejileri de çeşitli örnekler eşliğinde anlatan Sevigen, katılımcıların dikkatini ağırlıklı olarak Merkez Bankası'nın Vadeli İşlem Opsiyonları'na çekti. Spottan alıma göre Merkez Bankası'nın Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası'nda yaptığı işlemlerin ihracatçılara riskin korunması noktasında daha çok finansal avantaj sağlayabileceğini vurgulayan Sevigen, bu avantajlardan mutlaka yararlanılması gerektiğini söyledi.


Eğitimin ikinci gününde ise Güneş, firmaların mali verilerinin güncel ekonomik gelişmeler çerçevesinde nasıl yorumlayacağını ve etkilerin nasıl olacağı konusuna değindi. Özellikle döviz pozisyon açığı olan firmaların neler yapması gerektiğine işaret eden Güneş, bu dönemde firmalara mümkün olduğu kadar döviz pozisyon açıklarını kapatmaları tavsiyesinde bulundu.

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