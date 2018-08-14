MTSO’dan hükümete destek ABD’ye tepki

ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım tehdidi iş dünyasından da tepki görmeye devam ediyor. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, ABD’nin tutumunu eleştirirken, hükümete de ’atacakları her türlü adımın yanlarında olduklarının’ mesajını verdi.

"ABD adına akıl dışı"

ABD’nin bir çok konuda stratejik ortak dediği bir ülkeye, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda büyük zarar veren, Türkiye’nin demokrasisini askıya almaya neden olacak olan bir askeri darbe girişimi ile bağlantılı olan ve hala yasal süreci devam eden siyasi olayla bağlantılı olarak ekonomik yaptırım tehdidinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Bu durum ABD adına akıl dışıdır. ABD uzun süredir Türkiye’nin bölgede yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmekte ve tek taraflı düşünmektedir. ABD ne yazık ki, Türkiye’nin bölgede maruz kaldığı terörü, sınır güvenliğini ve yakın zamanda yaşanan darbe teşebbüsünün faillerinin Türkiye adına oluşturduğu tehlikeyi görmezden gelmektedir. Hatta bazılarını koruyarak destek verir durumdadır. NATO ortağı olarak bu kabul edilemez. Türkiye, ABD ile iyi ilişkiler kurmaya çalışırken, ABD’nin sadece kendi çıkarını düşünerek, Türkiye’nin tüm bu sorunlarını görmezden gelmesi ve sadece yapay siyasi gündemlerle bu ilişkiye zarar vermesi kendileri adına da akılcı ve mantıklı değildir" dedi.

"Türk iş dünyası olarak ülkemizin haklı davasının destekçisiyiz"

Türkiye’nin bölgesinde demokrasisi, laiklik ve evrensel insanlık değerlerleriyle yükselen bir ülke olduğunu ifade eden Kızıltan, "Böylesi ekonomik yaptırımların ne evrensel yasalar önünde bir değeri vardır ne de gerçekçi sonuçları vardır. Biz iş dünyası olarak bunun geçici bir sorun olmasını diliyoruz. ABD yönetiminin popülist ve gerçek dışı siyasetinin iki ülke arasındaki yılların güçlü ilişkisine zarar vermemesini diliyoruz. ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması, bölgede anti demokratik, anti-laik sistemleri desteklediğini kabul etmesi anlamına gelir. ABD’nin yıllardır dünyadaki tüm terör olaylarında aynı safta mücadele eden ve ABD’ye destek veren Türkiye’ye yaptırım uygulaması, bölgedeki istikrarı ve huzuru değil, karmaşayı ve terörü desteklediğini kabul etmesi anlamına gelir. Umarız diplomasi çalışır ve kapılar kapanmaz. Biz Türk iş dünyası olarak ülkemizin haklı davasının destekçisiyiz. AB üyeliği yolunda her şeye rağmen ilerleyen, demokrasiye bağlılığını her zaman gösteren, dünyanın açık ve şeffaf bir parçası olan Türkiye’ye yaptırım uygulamak, bu değerlere karşı olanlara destek vermektir. Türk iş dünyası olarak böylesi gelişmeleri ülkenin tek gündemi yaparak, bir karamsar hava oluşturulmasına karşıyız. Bu olay birçok sorundan biridir ve bugün vardır, yarın geçer" ifadelerini kullandı.

"İş dünyası devleti ile omuz omuzadır"

İş dünyası olarak üretime, ihracata, istihdama odaklanılması gerektiğine işaret eden Kızıltan, şöyle devam etti; "Markalaşmaya, verimliliğe, kaliteye ve yeni pazarlara odaklanmalıyız. Böyle durumlarda Türk iş dünyası yaratıcılığını, çalışkanlığını ve fedakarlığını göstererek hep umut vermiştir. Hükümetimizin ekonomik hedefleri hedeflerimizdir ve iş dünyası olarak tüm desteğimizi veriyoruz. Tüm spekülasyon ve manipülasyonlara karşı milletçe dayanışma içinde olmalıyız. Ancak kurun istikrarı, enflasyonun düşürülmesi, en istikrarlı ekonomik partnerimiz olan AB ile olumlu ilişkilerin arttırılması ve sorun ne olursa olsun sorun yaşadığımız ülkelerle diplomasinin bırakılmaması gibi konularda atılması gereken adımların da beklemeden atılması ülke ekonomimiz adına önemlidir. Odamızın üst çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu konularla ilgili bir açıklama yapmıştır. TOBB’un yaptığı açıklamalar tüm odalarımızın ve iş dünyasının ortak sesidir. Sonuna kadar destekliyoruz. Bu gelişmeleri takip etmeli, tedbirlerimizi almalıyız ama hiçbir olumsuz siyasi gelişme ile motivasyonumuzu bozmamalıyız. Dünya ABD’den ibaret değil ama diplomasi ile akılcı hareket etmeliyiz."