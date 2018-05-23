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23 Mayıs 2018 09:04

Muay Tahi Türkiye Şampiyonası Mersin’de başladı

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Okul Sporları Türkiye Muay Thai Şampiyonası, Mersin’in ev sahipliğinde başladı.

Muay Tahi Türkiye Şampiyonası Mersin’de başladı

23 Mayıs 2018 09:04


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Okul Sporları Türkiye Muay Thai Şampiyonası oynanan müsabakalarla başladı. Türkiye geneli 49 ilden 880 sporcunun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ’Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Muay Thai Şampiyonası’ ilk gününde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu.


Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, "Bildiğiniz gibi artık spor, uluslararası arenada bir güç, büyük bir reklam haline geldi. İnşallah yarı olimpik olan Muay Thai branşı kısa zamanda olimpik branş olur. Muay Thai branşında sporcular ringe koçlar gibi çıkar dövüşür ve kazansan da kaybetsen de rakibinizle kucaklaşırsınız. İşte bu çok önemli gençler, sizlerden ricam hiç bir zaman bu yapınızdan ve tavrınızdan şaşmayın" dedi.


Okul Sporları Türkiye Muay Thai Şampiyonası’nın 27 Mayıs Pazar günü yapılacak olan final müsabakalarının ardından son bulacağı bildirildi.




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