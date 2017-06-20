Muaythai minikler ve yıldızlarda birinciler belli oldu

16-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda, 24 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Zorlu geçen mücadelelerin ardından +44 kiloda Ayda Nehir Korkmaz birinci, Kardelen Bağcı ise ikinci sırada yer aldı. Minik erkeklerde 36 kiloda Alperen Erdoğan, 40 kiloda Yunus Emre Özer, +48 kiloda Mehmet Emin Tekin birinci tamamladı. Yıldız bayanlarda 33 kiloda İrem Pembe Aydoğdu, 36 kiloda Deniz Özcan, 54 kiloda Ayşegül Soyer, +57 kiloda Sibel Gezici birinci sırada yarışmayı bitirdi. Yıldız erkeklerde ise 40 kiloda İbrahim Halil Demir birinci, Mustafa Doğan Öztürk de ikinci sırada yer aldı.

İki gün süren birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ve Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek verdi.