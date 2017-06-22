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22 Haziran 2017 11:48

Muhtardan “Bakkalına Sahip Çık” kampanyası

Mersin’in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı, bakkallara sahip çıkılması için kampanya başlattı.

Muhtardan “Bakkalına Sahip Çık” kampanyası

22 Haziran 2017 11:48


El ilanı bastırarak kapı kapı dolaşan Şahin Mahalle Muhtarı Hüseyin Aydın, mahalle bakkalına sahip çıkılmasını istedi.


Muhtar Aydın, “Yabancı sermayeye değil, kendi yurduna, yurttaşına kazandır. Bakkal paran olmadığında senin kredi kartındır. Sen hiç zincir marketin müşterisine ekmek ayırdığını gördün mü? Sen hiç 500 bin TL’lik arabaya binen bakkal gördün mü? Sen hiç gökdelende oturan bakkal gördü mü? Düğününde ve cenazende her daim yanında olan, bakkalları destekleyelim. Onlar araç değil, aslında bir amaçtır” dedi.


Mahalle bakkalların yaşatılması için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını isteyen Muhtar Aydın, bakkal mahallenin güven kapısı olduğunu söyledi.




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