Muhtarlar kaplıcaları ile meşhur Çiftehan'a götürüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla Mersinli muhtar kaplıcaları ile ünlü Niğde'nin Ulukışla ilçesinin Çiftehan Köyü'ne götürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Muhtarlar Buluşması' etkinliği kapsamında düzenlenen programa ilk etaptaYenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları Çiftehan'a götürüldü.

Tüm Muhtarlar Derneği Mersin Şube Başkanı Ali Gülgen, muhtarlar buluşmasının çok güzel geçtiğini belirterek, "Bütün muhtarlarımızla bir ve beraberdik. Mersin merkez, Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarımız ile birlikteydik. Daha öncede aynı muhtarlarımızla otele gitmiştik. Arkadaşlar burada stres attılar. İnşallah seneye yine burada oluruz. Çiftehan'a ben yıllardır gelirim. Çok güzel ve şifa veren bir yer" dedi.

Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahalle Muhtarı Fahri Kuşçu ise 2 gün boyunca Çiftehan'da güzel bir şekilde dinlenme fırsatı elde ettiklerini söyleyerek, "Muhtar arkadaşlarımızla kaynaşmamız açısından çok iyi oldu. Artık bundan sonra bu tarz etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.