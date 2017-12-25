Muhtarlardan Mersin İdmanyurdu’na destek

Muhtarların vermiş olduğu manevi desteğin kendisini son derece mutlu ettiğini söyleyen İzol, "Hem Mersin İdmanyurdu yönetimi ile ilgili bilgi vermek hem de takımın içinde bulunduğu durumu anlatıp, birlikte nasıl hareket edebileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunmak için değerli muhtarlarımızla bir araya geldik. Dernek Başkanı ve muhtarlarımıza, bize gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha önce de Mersin İdmanyurdu başkanlığı yaptım ama hiç böyle bir ilgi olmamıştı. Ama bu kez gerçekten şehrimizin Mersin İdmanyurdu’na göstermiş olduğu alakadan dolayı, iş insanlarından muhtarlara, halkımıza kadar bütün herkesin ilgi göstermesi, taraftarlarımızın heyecan duyup ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Dibe vurmuş olan Mersin İdmanyurdu’nu dipten çıkarma çalışması içindeyiz. Bu çalışmayı yaparken de yani bitmiş bir şeyi var etmeye çalışırken, ilgilinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ondan dolayı da mutlu oluyoruz. ‘Demek ki gittiğimiz yol doğru’ diye düşünüyoruz” dedi.

Mersin Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Ünlü ise, Başkan İzol’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “Mersin’in güzide takımı Mersin İdmanyurdu’nun başına siz geldiniz. Mersin İdmanyurdu zor günler geçiriyor. İnşallah sizin mücadelenizle daha iyi yere geleceğini düşünüyoruz. Muhtarlar olarak bizim katkımız ne olur, biz ne yapabiliriz, onu konuşalım diye yanınıza geldik. İnşallah bizim de bir katkımız olacak. Sizin önerileriniz varsa, biz elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Ziyarette, kulübün bundan sonraki atacağı adımlara ilişkin projeler görüşüldü.