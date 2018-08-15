Mültecilerin entegrasyonu için ortak proje başladı

Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Mersin’de yaşayan mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimi ile toplumsal yaşama daha etkin katılımını sağlamak ve onlara daha iyi yaşam koşulları sunmak amacıyla birlikte hayata geçirilecek olan ortak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Burada konuşan Başkan Yeşilboğaz, "Mültecilerin, birlikte yaşama kültürünü geliştirmeleri, toplumumuzun gelenek ve göreneklerine uygun hareket etmeleri ve toplumumuzun hassasiyetleri konusunda bilinçlenmeleri için onlara eğitim verilmesi şarttır. Mültecilerin topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla ortak projelere hazırız” dedi.

Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasında imzalanan Proje Uygulama Anlaşması gereğince, mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin adli yardım hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeleri amacıyla başlatılan Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında, avukatlara verilecek olan mülteci hukuku eğitiminin önemli olduğunu belirtti. Yeşilboğaz, Türkiye’de 3,5 milyonu aşkın mülteci, Mersin’de ise 209 bin 89 mülteci yaşadığını, ancak onların ekonomik, sağlık ve eğitim ihtiyaçları karşılanmadan ve toplumla entegrasyonu sağlanmadan yaşam mücadelesi verdiklerini iddia ederek, "Milyonlarca mültecinin sosyal entegrasyonu, Türkiye’nin ve kentimizin önemli sorunlarından birisidir. Hükümet siyasi, kültürel, ekonomi ve güvenlik alanlarında yapmış olduğu çalışmalarda, mültecileri de göz önünde bulundurmalıdır” diye konuştu.

Mültecilerin, birlikte yaşama kültürünü geliştirmeleri, toplumun gelenek ve göreneklerine uygun hareket etmeleri ve toplumun hassasiyetleri konusunda bilinçlenmeleri için onlara eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Mersin Barosu olarak, Mersin’de mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimi, toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla sizlerle birlikte ortak çalışmaya hazırız” ifadesini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Statü Belirleme Müdürü Akif Atlı ise Mersin Barosu’nun çok etkin bir kuruluş olduğunu belirterek, “Mersin’de yaşayan mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimine, toplumsal hayata daha etkin katılımlarına ve bununla birlikte toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sunmak amacıyla Mersin Barosu ile ortak projelerde yer almak, birlikte hareket etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.