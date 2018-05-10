MÜSİAD Mersin Şubesi yönetimi, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, ortak paydanın Mersin olduğuna ve kentte söz sahibi olan tüm STK, kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "MÜSİAD kentimize değer katan, projeleri ile Mersin’e yön veren, örnek teşkil eden bir STK konumundadır. Bizler Mersin GİAD ailesi olarak MÜSİAD gibi kentimize olumlu değerler katan herkesin yanında olacağımızı, kentimizi ortak paydada buluşturmaya yönelik çalışmaların destekçisi olacağımızı her zaman olduğu gibi bugünde söylüyoruz" dedi.

"Mersin GİAD’ın kente yön veren bir STK olduğuna nasıl inanıyorsak, MÜSİAD’ın da kent için mücadele verdiğine inancımız tamdır" diyen İzol, şöyle devam etti; "Bu bağlamda MÜSİAD ve Mersin GİAD’ın birlikte hareket ederek diğer STK, kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu birlik ve beraberliğin içerisine isteyen tüm STK’ları, kurum ve kuruluşları da alarak ortak paydamız olan Mersin için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kentin menfaatlerini düşünen ve kent için olumlu amaçlar güden herkesin yanında olacağız. Çünkü bizim bizden başka dostumuz ve sığınacak bir kapımız yok. Bunun için birlikte hareket etmek zorundayız."

"Mersin çatısı altında birlikte hareket etmeliyiz"

Mersin GİAD’ın 8. Genel Kurulunda göreve gelen yeni yönetimi tebrik eden MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ise, "Mersin GİAD, MÜSİAD, MTSO ve MTOSB gibi kente yön veren kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayarak tek amacının Mersin’in çıkarları olduğu bir topluluk oluşturmak gerekiyor. Eğer bizler Mersin çatısı altında birleşirsek kenti hak ettiği yerlere getirebiliriz. Biz inanıyoruz ki, Mersin GİAD ve diğer STK, kurum ve kuruluşlarla birlikte geliştirdiğimiz projeler, Mersin’e ayrı bir sinerji katacaktır" ifadelerini kullandı.