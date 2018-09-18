MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyon Çalıştayı Mersin'de yapıldı

MÜSİAD'ın dünyaya açılan kapısı Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu'nun düzenlediği çalıştay, Mersin'de yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen ve 2 gün süren çalıştaya, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Komisyon üyeleri ve MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer katıldı. Son olarak Zambiya'da temsilcilik açan MÜSİAD, yurtdışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı. Yıl sonuna kadar yurtdışında 100 ülkede irtibat ofisi açmayı planlayan MÜSİAD, bu kapsamda gerçekleştirdiği toplantılardan birini de Mersin'de gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Başkanı Serdar Yıldızgörer, "Son zamanlarda daha da üzerinde durduğumuz üretim ve ihracat odaklı ekonomi için MÜSİAD büyük bir şanstır. Yurtdışında açtığımız ofisler vesilesiyle ticaretimizi tüm dünyada yapma şansı buluyoruz. Artık dünyada bizlerin ürettiği markaların üst sıralarda yer almasını istiyoruz. İşte bunun için bu çalıştayın önemi büyüktür. Çünkü MÜSİAD dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden birisidir. Bunun sebeplerinden biride şu anda burada bulunan kıymetli iş adamları ve komisyon üyelerimizdir" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan ise Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu'nun düzenlediği çalıştay programının çok önemli olduğunu, Türkiye'yi 2023 ihracat hedefleri, ticaret diplomasisi, 2019 teşkilatlanma ve temsilcilik çalışmaları için stratejinin belirlenmesi ve yol haritasının çıkarılması noktasında çok verimli bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, gerçekleştirilen çalıştay programıyla çok önemli çıktılar elde ettiklerini belirtti. Özellikle ticaret diplomasisinde izlenecek yolu belirlediklerini kaydeden Uyar, 2019 yılının teşkilatlanma çalışmaları kapsamında çok yoğun geçeceğini, bu kapsamda yol haritasını belirlediklerini ifade etti.

2018 yılı sonuna kadar Afrika'da 30 ülkeye ulaşma hedeflerine değinen Uyar, yıl bitene kadar hedeflerine ulaşma noktasında çok çalışacaklarını söyledi.