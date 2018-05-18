MÜSİAD’dan down sendromlu çocuklara destek

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ve yönetim kurulunun tam kadro yer aldığı kermese, yoğun ilgi gösterildi. Akdeniz Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi’nde 250 down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Başkan Yıldızgörer, "Bizler Okul Hamiliği Projesi kapsamında MÜSİAD üyeleri olarak bilinçli bir şekilde bu okuldaki öğrencilerimize destek olmak istedik. MÜSİAD Mersin Şubesi olarak öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda eğitim alabilmeleri adına elimizden geleni yapmanın gayretinde olacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu anlamda bu özel çocuklarımızın eğitimine destek vermek bizler için bir onurdur" dedi.

Okul Müdürü Faruk Ok’tan okulun ihtiyaçları ile ilgili bilgi alan Serdar Yıldızgörer, bunların karşılanması için MÜSİAD olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.