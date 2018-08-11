MÜSİAD’dan yeni ekonomi modeline destek

Yıldızgörer, ’Yeni Ekonomi Modeli’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. MÜSİAD olarak Türkiye’nin maruz kaldığı hiçbir ekonomik oyunları en ağır şekilde kınadıklarını belirterek, "Kararlı duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz" dedi.

Milli ekonomiyi hedef alan tüm saldırılara karşı ekonomi yönetiminin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Yıldızgörer, "Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.