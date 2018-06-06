MÜSİAD’ın iftar yemeği ve ödül töreni gerçekleştirildi

MÜSİAD Mersin Şubesi tarafından Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen geleneksek iftar yemeği ve 5. Eğitimde Başarı Ödül Töreni, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

"MÜSİAD paylaşmayı kendine görev edinen bir yapıdır"

Etkinlikte konuşan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin insanlık açısından önemli olduğunu belirterek, "28 yıl önce bir avuç vicdan sahibi Anadolu sermayedarının kurduğu MUSİAD, bugün Türkiye’de 86 şubesi ve dünyada 74 ülke 198 irtibat noktasıyla dünyanın önde gelen STK’larından ve sermaye örgütlerinden bir tanesidir. MÜSİAD olarak sadece iş dünyasının değil, yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca insanın gönüllerine dokunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Her fırsatta dile getiriyoruz, biz, fikirlerimizi de kazancımızı da paylaşmayı kendimize görev edinen bir yapıyız. Dünyanın bir ucunda bir yetim aç uyuyorsa, onun acısını yüreğimizde duyuyoruz. Bizler, yeni nesiller değerlerimizi, paylaşmanın huzurunu, muhabbetin kıymetini unutmasın diye her zaman çaba gösterdik" diye konuştu.

"Tabağımızı üçe böldük"

Kurulan sofralarda Arakan’a, Afrin’e ve Afrika’ya da yer açama çağrısında bulunan Yıldızgörer, "Bu konuya dikkat çekmek amacıyla, bugünkü iftar soframızda tabaklarımızı üçe böldük. Tabağımızın sadece bir bölümünü, bereketini Rabbimizden umarak, bugün burada sizlerle paylaşıyoruz. Tabağımızın boş gördüğünüz diğer iki bölümü ise mazlum coğrafyadaki

kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bu kutlu günleri vesile bilerek, onların acılarını hissetmeye, bir nebze de olsa onların sessiz çığlıklarını duymaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD’ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ’Eğitimde Başarı Ödülleri’ ile ilgili de konuşan Yıldızgörer, "Bugünün bir başka önemi daha var. Bugün geleneksel hale getirdiğimiz Eğitimde Başarı Ödül Törenimizin 5’incisini düzenliyoruz. Bugün geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi motive etmenin, onların sevinçlerini yüreğimizde hissetmenin gurunu yaşıyoruz. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için bugüne kadar hep destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Bugün 88 tane okul birincisi kardeşimize ödüllerini vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu millet için elimizden geleni yapmaktan korkmayacağız"

Mersin’e yaptıkları projeler ve sağladıkları istihdam için Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a teşekkür eden Yıldızgörer, ülke ve millet için ellerinden geleni yapmaktan kaçınmayacaklarını belirterek, şöyle devam etti; "Mersin’in gelişmesi için çabalarını ve gayretini takdirle karşıladığımız Bakanımız Lüfti Elvan’a, MÜSİAD ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün Mersin’de yaptığınız projeler çok değerli elbette fakat bunun kıymetini Kazanlı Sahil Bandı projesi bittikten sonra, Organize Sanayi Bölgeleri bittikten sonra tabi ki daha iyi anlayacağız. ‘Ulaşımda marka şehir Mersin’ diyerek çıktığımız yolda, gönülleri birleştirmek için böldüğünüz yolları, tünelleri, viyadükleri ve en önemlisi tüm dünyayı Mersin’e bağlayacak yeni bölgesel havalimanını bizlere kazandırdınız. Bunlar ve daha niceleri için sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Erken seçim kararıyla hareketli bir dönem yaşandığına dikkat çeken Yıldızgörer, "Bu kararı MÜSİAD olarak olumlu karşıladığımızı daha önce defalarca dile getirmiştik. İş dünyasının fertleri olarak, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli temel taşı güçlü iktidardır. Bugün ülkemizde güçlü iktidar istemeyenlerin ekonomik saldırılarına maruz kalıyoruz. Fakat şunu iyi bilmeliler; biz iş dünyasının neferleri olarak, ne kadar üstümüze gelirlerse gelsinler, bu ülke için, bu millet için elimizden geleni yapmaktan korkmayacağız. Şunu çok iyi biliyoruz ki, istikrar ancak güçlü bir iktidar ile olabilir. Bizleri bugün bu sofrada bir araya getiren Rabbime tekrar tekrar şükrediyorum. Birliğimize, dirliğimize vesile olan bu muhabbet ortamını her zaman tesis etmeye gayret göstereceğiz" dedi.

MÜSİAD’ın toplumlar arası birleştirici bir güce sahip olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise, "Öncelikle binleri bir araya getiren MÜSİAD Mersin Şube Başkanımıza ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. MÜSİAD ailesi dünyanın dört bir yanında birleştirici bir güç olmuştur. Bugün bunun örneğini yaşıyoruz. Paylaşmak ve insanlığa değer vermek herkesin asli görevi olmalıdır. Bakanımız Lütfi Elvan’ın teşrifleri ile gerçekleştirdiğimiz bu iftar yemeğinde yapılan ibadetlerin kabul görmesi dileği ile herkese saygı ve selamlarımı sunarım" diye konuştu.

Program okullarında birinci olan 88 öğrenciye hediyelerinin verilmesiyle son buldu.