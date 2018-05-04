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04 Mayıs 2018 10:34

MÜSİAD’tan Mersin GİAD’u kutlama

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, 8.

MÜSİAD’tan Mersin GİAD’u kutlama

04 Mayıs 2018 10:34

Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Mersin GİAD’ın Başkanı Mehmet İzol’u tebrik etti.


"Tüzüklerimiz ayrı da olsa hepimizin ortak paydası Mersin" diyen Yıldızgörer, "Mersin’de bulunan tüm STK’ların ortak paydası Mersin’in güçlenmesi, kent ekonomisinin canlı tutulması olmalıdır. Bu anlamda Mersin GİAD’ın yeni yönetim kuruluna ve Başkan Mehmet Serkan İzol’a yeni dönemlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


"Güçlü Mersin için güçlü STK"


Sivil toplum örgütlerinin kentler adına büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Yıldızgörer, "Güçlü Mersin için güçlü STK’lara ihtiyacımız var. Tüzüklerimiz ve kuruluş amaçlarımız her ne kadar farklılıklar gösterse de bizler el ele verdiğimiz taktirde kentimizin önü açılacaktır. Sorunlarımızı tek bir ağızdan dile getirdiğimiz zaman, ortak çözümler bulmamız daha kolaylaşır. Mersin’in birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrıştırıcı olmaktansa el ele vermeliyiz ve sadece kendi STK’larımız için değil kentimiz için mücadele etmeliyiz" dedi.




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