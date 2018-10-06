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Müsteşar yardımcısı Özekinci, Mersin'deki tesisleri inceledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar yardımcılarından İbrahim Özekinci, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mersin’e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar yardımcılarından İbrahim Özekinci, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi.


Özekinci, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ve Şube Müdürleri ile birlikte 2013 Akdeniz Oyunları'nda ilimize kazandırılan tesisler, İlçe müdürlükleri, Gençlik Merkezleri ve Silifke Kapızlı'da bulunan Gençlik Kamplarında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özekinci, Spor tesislerinde ücretsiz olarak devam eden il spor merkezlerinde eğitim gören sporcularla birlikte spor yaptı. Mersin, Yenişehir Engelli ve Tarsus Gençlik Merkezlerini de ziyaret eden Özekinci, gençler için yapılan etkinliklerde gençlerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulduğu günden bu güne geçen sürede gençlerin gelişimlerine yönelik projelerden ürettiğini kaydeden Özekinci, "Ülkemizin dört bir yanına yapılan birbirinden eşsiz spor tesisleri ve gençlik Merkezlerinin güçlü bir Türkiye için yapılıyor. her zaman gençliğin ve sporun yanındayız" dedi.

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