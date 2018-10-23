Mut Belediye Başkanı Yılmaz: "Daha çok yapacaklarım var"

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, hizmet için bu mevkiye geldiğini belirterek, "Daha çok yapacaklarım var" dedi.

Bir lokantada basın mensuplarıyla biraraya gelen Başkan Yılmaz, geçmişteki belediye başkanları gibi 'ben olmazsam Mut batar' mantığında biri olmadığını ifade ederek, "Eğer tekrar aday gösterilip seçilirsem, Mut insanına daha fazla faydalı olmaya çalışacağım. Şansız bir dönemde belediye başkanı oldum. Geçmişteki iki başkana göre bir taraftan ekonomik boşluk bir taraftan Büyükşehir Yasası... Bu kadar alanın genişlemesi ve kırsalın hizmete aç olması. Bir taraftan FETÖ olayı bir taraftan milletvekilliği, referandum, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olması yüzünden iyi bir belediye dönemi geçirmedik. Ama ona rağmen de samimi ve iyi niyetimizle bazı şeyleri aştık. Ekibim bölgeyi yeni tanımaya başladı ama genele bakıldığında şuan taşların yüzde 70'i yerine oturdu. Bu oturan taşlarla biraz daha çalışılabileceğimize inanıyorum” dedi. Hizmet için bu mevkiye geldiğini kaydeden Yılmaz. "Daha çok yapacaklarım var" diye konuştu.

Yerine kim gelirse gelsin belediyeciliği öğrenme süresinin en az 2 buçuk yıl olduğunu ifaden eden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Mut ilçesi siyaseten diğer ilçelerden 20-25 yıl geride. Siyaseti kullanamıyoruz. Siyaset ilçedeki insanları kullanıyor. Buna da çok üzülüyoruz. O bu değil tümü aynı. Benim Partim MHP'de dahil ilçenin önüne takoz oluyor. Bu anlamda da üzülüyoruz. İlçemizin insanlarına bunu yakıştıramıyoruz. Ama bu sıkıntıyı ne zaman aşarsak ilçe olarak başarılı oluruz. Gönül ister ki bütün siyasi partililerle gidip Ankara'ya ilçeye hizmeti alabilmek. Bu biraz zor tabi.”

Belediyeyi devraldıklarından bu yana temel atma aşamasına getirdikleri 8 proje bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Dünün plansız şehri, dünün modern bir belediyenin olmayışı eksiklerini Büyükşehir Yasasında gördük. Ama bundan sonra inşallah asgari ölçüde gidereceğiz. Biz Büyükşehre mesela 10 proje göndermişiz 8'i geri gelmiş bu nedir. Mut belediyesinde mühendis yetersizliğinden kaynaklanıyor. Projeyi iyi yapan bir personelimizin olmayışı önemli bir sıkıntı” şeklinde konuştu.

Türkiye'de bütün dosyalarından fotokopi verebilen tek belediye olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz şunları kaydetti:

“Bunu meclisten geçirdik. Kağıt başı 5 lira veriyorsun hangi dosyadan istersen bunlar ihale mi, faturamı ne olursa olsun bu gibi evrakların fotokopisini alabiliyorsun. Bunu meclis kararıyla onayladık işine geleni ver işine gelmeyeni verme anlamında değil. İstediği evrakın fotokopisini veriyoruz. Bundan önce belediyenin bir evrakını eline geçiren işte bende belediyenin evrakı var diyerek gösteriyordu şimdi ise kimse böyle demez oldu. İsteyen alabilir duruma geldi.”