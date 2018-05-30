Mut Belediye Başkanı Yılmaz, vatandaşlarla bir arada

Haftanın belirli günlerini mahallelere ayırarak, Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun ve teknik ekibiyle birlikte mahalle sakinlerini ziyaret eden Belediye Başkan Nebi Yılmaz’ın bu seferki durağı Yukarı Köselerli ve Yeşilköy Mahalleleri oldu. Başkan Yılmaz, Yılmaz ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinlediler.

Mahalle sakinleri, ev ziyaretlerinden ve başkanların ayağına kadar gelmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Yukarı Köselerli Mahallesi Muhtarı Nebi Eskioğlu, mahallede cami önlerine parke, asfalt yenileme ve yol bakımlarının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Başkandan çok memnunuz. Bizleri hiç yalnız bırakmaz ve ziyaretimize gelir. Hizmetlerini fazlasıyla yapıyor. Mahallemizde yapılması gereken cami önlerine parke, asfalt yenileme ve yol bakımları konusunda kendisini bilgilendirdim. Memnuniyetle karşıladı. Anında yapılacağını söyledi. Kendisi de zaten mahalleleri gezerek bu sorunları çözmeye çalışıyor. İnşallah kısa sürede bu yollarımızı yapacak. Başka eksiklerimiz olursa da söyleriz, yapar. Ziyaretinden dolayı ekibine ve kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise seçim meydanlarında söz verdiği gibi göreve geldiği günden bugüne, makamda oturmak yerine mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak vatandaşın sorunlarına ve taleplerine çözüm üretme gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, “Hizmet sadece makamda olmaz. Hizmetlerimizi makamdan değil vatandaşlarımızın arasından yürütüyoruz. Vatandaşımızın bize gelmesine, istekte bulunmasına gerek kalmadan biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Sorunları yerinde görüp, vatandaşlarımızın konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini dinlemek, hizmetlerin hızlılığı açısından yararlı oluyor. Mahallelerimizin eksiklerini bizzat yerinde görerek yapıyoruz. Eksikleri not alıp sırasıyla yapıyoruz” diye konuştu.