Mut Belediyesi ilçeye yeni mesire alanı kazandırıyor

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, yapım çalışmaları devam eden Alahan mesire alanında incelemelerde bulundu.

Mesire alanının şehrin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, “Üretken belediyecilikte söz verdiğimiz gibi Mut ilçemizin ve Mut Belediyemizin vizyonunu değiştirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Ailenizle beraber mutlu günler geçirmek için Alahan Mesire alanımız Eylül ayı içerisinde hizmet verecek” dedi.

Satan değil kazandıran Belediye olacağız diyen Başkan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti;

“Mut’ta sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Alahan Mahallesi’nde doğayla iç içe yeni bir mesire alanını daha şehrimize kazandıracağız. 7’den 70’e her kesime hitap eden 30 bin metrekare alanda. C tipi mesire alanında kır kahvehanesi, açık kapalı lokanta, her dalda spor alanı, 30 adet kamelyalar, 6 adet satış mağazası, yürüyüş yolları, otopark, 15 adet Osmanlı çeşmesi, mescitler ve çocuklara özel oyun grubu gibi imkanlar oluşturduk. Temiz havasıyla gece de ayrı bir güzelliğe sahip olan mesire alanı gece gündüz piknik yapma imkanı sunacak. Mesire alanının belediyeye maliyeti ise 2 milyonu aşıyor. Bütün gayretimiz, Satan değil kazandıran Belediye olmak” ifadelerini kullandı.