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Mut Belediyesi'nden bin 200 öğrenciye kırtasiye yardımı

Mersin’in Mut ilçesinde belediye, bin 200 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde belediye, bin 200 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.


Başkanı Nebi Yılmaz'ın katıldığı kitap ve kırtasiye dağıtımı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda yapıldı. Başkan Yılmaz, önce öğrencilerin yeni eğitim yılını kutladıktan sonra, hazırlanan kırtasiye paketini öğrencilere dağıttı.


Meclis toplantısında eğitime katkıda bulunmak için karar aldıklarını belirten Yılmaz, ”2018–2019 öğretim yılı başladı. Mut Belediyesi olarak eğitime tam destek vermekteyiz. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi ilçemiz genelinde okuyan yeni okula başlayan birinci sınıflara bir çanta içerisinde okul malzemesi olmak üzere eğitim malzemeleri verdik. Öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyoruz. Bugünde İlköğretim Haftası olması nedeniyle bütün okullarımızı gezmeye çalışacağız. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim yılının başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.


Cihan ismindeki bir öğrenci, "Başkanım ben belediye başkanı olacağım sana rakip olacağım" deyince Başkan Yılmaz ise öğrenciyi öperek, “Benim koltukta sen mi oturacaksın. O zaman 23 Nisan'da gel benim koltuğa otur başkanlığı şimdiden yapmaya başla" dedi.


Kırtasiye yardımlarını alan öğrenciler, Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler.

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