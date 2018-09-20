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Mut Emniyet Müdür Vekili Ali Serban görevine başladı

Mersin’in Mut İlçesine Emniyet Müdür vekili olarak atanan Başkomiser Ali Serban görevine başladı.

Mersin'in Mut İlçesine Emniyet Müdür vekili olarak atanan Başkomiser Ali Serban görevine başladı.


İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney'in tayinin Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne çıkmasından sonra yerine, Mersin'de görev yapan Başkomiser Ali Serban vekil olarak atandı.


Basın mensuplarıyla bir araya gelen Serban, “Mut çok güzel bir ilçe. Dik durup diklenmeden, efe gibi olup efelenmeden Mut halkının huzuru için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Emniyet personelinin tavır ve davranışlarıyla topluma örnek olması gerekmektedir. Yapmış olduğumuz vazifenin öneminin yanında, aynı zamanda görev dışında da vatandaşların sıkıntı ve problemlerini çözerek, örnek bir vatandaş olmalıyız" dedi.


Amasya Taşova doğumlu olan Ali Serban, evli ve 1 çocuk babası.

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