Mut Ferhat Göçer ve Deniz Toprak’la coştu

Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Ferhat Göçer ve Deniz Toprak, verdikleri konserle izleyenlere coşkulu bir gece yaşattı.

Musa Eroğlu Sevgi Parkı’nda ilk sahneye çıkan Deniz Toprak, söylediği birbirinden güzel şarkılar ile müzik ziyafeti verdi. Deniz Toprak’ın sahne performansı izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Deniz Toprak’tan sonra sahneye çıkan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını vatandaşlarla bir ağızdan söyledi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti. Ferhat Göçer cep telefonuyla sahnede selfie de yaptı.

Gece sonunda Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve meclis üyesi Durmuş Ali Çetin, Deniz Toprak ve Ferhat Göçer’e çiçek, zeytinyağı ve kayısı takdim etti.