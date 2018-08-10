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10 Ağustos 2018 09:32

Mut Göksu Irmağı’nda üçüncü rafting heyecanı

Mersin’in Mut ilçesinden geçen ve Akdeniz’e dökülen Göksu Irmağı, rafting tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Mut Göksu Irmağı’nda üçüncü rafting heyecanı

10 Ağustos 2018 09:32


Mut ilçesinden geçerek Silifke ilçesinden sonra Akdeniz’e dökülen Göksu Irmağı, rafting tutkunlarını üçüncü defa ağırladı.


Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği (MUDOF) üyeleri, Göksu Irmağı’ndaki rafting etkinliğinin üçüncüsünde buluştu. İlçeye bağlı Kadıköy Mahallesinden başlayan etkinlik, Hamam Mahallesinde sona erdi.


MUDOF Başkanı Ahmet Güler, yaptığı açıklamada, katılımcıları doğayla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "29 Temmuzda ikincisini düzenledik. Şimdi ise üçüncüsünü düzenledik. Özellikle hafta sonları tatilimizi değerlendirip, insanlara yeni yerler, güzellikler tanıtıyoruz. Yoğun ilgiden dolayı mutlu oluyoruz” dedi.


Göksu Irmağının rafting için uygun bir yapıda olduğunu ifade eden Güler, ırmağın ilçe turizmi ve tanıtımına önemli katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.




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