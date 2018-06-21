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21 Haziran 2018 08:48

Mut İdman Yurdu Belediyespor Başkanı Yusuf Uzun güven tazeledi

Bölgesel Amatör Lig 7.

Mut İdman Yurdu Belediyespor Başkanı Yusuf Uzun güven tazeledi

21 Haziran 2018 08:48

Grup’ta mücadele eden Mut İdman Yurdu Belediyespor’da olağanüstü genel kurul kongresi yapıldı. Kongrede Yusuf Uzun tekrar başkan seçildi.


Tek liste halinde gidilen olağanüstü genel kurula, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’ında katıldığı kongrede Yusuf Uzun yeniden Mut İdman Yurdu Belediyespor Kulübü başkanlığına getirildi.


Yönetim kurulu ise Akın Demirdağ, D. Ali Çetin, Nejdet Budak, Mehmet Saydam, Mehmet Çolak, Mehmet Eski, Gülsüm Kevser Mut, Yasin Kılıç, Mustafa Keskin, Mehmet Çiftçi, Hüseyin Işık, Akif Çetin, Abdullah Kestel, Zübeyir Boru, Fatih Tuna, Tolga Çetin, Talip Yılmaz, Mustafa Yaşar, Asım Aydın ve M. Volkan Yılmaz’dan oluştu. Başkan Uzun, “Yeni Yönetim Kurulumuz hayırlı olsun. Amacımız Mut İdman Yurdu Belediyespor’un alt yapısını güçlendirmek. Takımımıza güç verip, istenilen puanları almak olacaktır. Bizim yönetim kurulu olarak Mut halkının takımlarına sahip çıkmalarını istemektir. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz” dedi.




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