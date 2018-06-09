Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 08:56

Mut, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’ne hazır

Mersin’in Mut ilçesinde 56’ncısı düzenlenecek olan Geleneksel Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları tamamlandı.

Mut, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’ne hazır

09 Haziran 2018 08:56


Bayramın ilk günü olan 15 Haziran’da tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda açılış töreniyle başlayacak olan 56’ncı Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali 3 gün sürecek.


İlki 1962 yılında yapılan ve bu yılda 56’ncısı düzenlenecek olan Geleneksel Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, 15–17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Festival etkinlikleri kapsamında, konserler, sergiler, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.


Festivalle ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Ülkemizin en eski festivallerinden olan Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’ni bu yılda coşkuyla gerçekleştireceğiz. Festivalle ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl Ramazan Bayramıyla festivalimizi birlikte kutlayarak halkımıza çifte bayram yaşatacağız" dedi.


Festivale yurt dışı ve yurt içinden önemli konukları davet ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, 15 Haziran Cuma günü Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda saat 14.00’de festival açılışının ardından, Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisi, kayısı yeme yarışması, Dilek Havuzu’na kayısı dökülmesi, sergi ve resim sergisi açılışları yapılacağını, 3 gün sürecek festivalin akşam bölümünün birinci günü ise Musa Eroğlu Sevgi Parkı’nda düzenlenecek festivalin gece bölümünün birinci gününde, Mustafa Yıldızdoğan, ikinci gününde Ankaralı Ayşe, Manuş Baba ve üçüncü gününde ise, Deniz Toprak ve Ferhat Göçer sahne alacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç