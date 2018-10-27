Mut kırsalına mevsimin ilk karı düştü

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Mersin'in Mut ilçesi kırsal bölgesine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kırsal mahallelere ulaşım güçlükle sağlandı.

Mevsimin ilk kar yağışı sebebiyle Mut-Karaman karayolu üzerinde bulunan ve Mut ilçesine bağlı Sertavul karayolunda ulaşıma kontrollü izin verilirken, kırsal kesimdeki mahalleler bir anda beyaz gelinliğe büründü. Kışın sürücülere zor anlar yaşatan Sertavul Geçidinde ise trafik, ekiplerce kontrollü verildi.

Sıcak havanın yerini bir anda soğuk havaya bırakmasıyla birlikte Toros Dağlarına da yılın ilk karı yağdı. Yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle beyaza bürünen kırsal kesimdeki dağların manzarası Mut ilçesinden görüntülendi.