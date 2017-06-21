Mut Kurtsuyu Sulama Projesi yüzde 55’e ulaştı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü aracılığı ile yürüttüğü Mersin’in Mut ilçesindeki Kurtsuyu Sulaması inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

"20 bin dekar zirai arazi sulanacak"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fiziksel gerçekleşmede yüzde 55 seviyesine ulaşılan sulama tesisi ile 20 bin 640 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Toplam 23 bin 265 metrelik boru hattının bugüne kadar 15 bin 644 metresi döşenerek, 8 bin dekar zirai alana su verme işlemine başlandı. Temmuz ayı sonunda ise sulanan alanın 13 bin dekara çıkarılması hedefleniyor.

2017 yılı Aralık ayında tamamlanması hedeflenen proje ile 5 bin 940 dekar arazi de terfili olarak pompajla sulanabilecek. Ayrıca Göcekler, Tuğrul, Hisar, Kurtsuyu, Kışla, Çortak, Kemenli, Karadiken, Köselerli ve Çağlayangedik mahalleleri de sulamadan yararlanabilecek.

“Bölgedeki zirai arazileri suyla buluşturacağız”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tesisin tamamlanmasıyla münbit toprakları suyla buluşturacaklarını belirterek, “Mersin Kurtsuyu Sulaması da diğer işlerimiz gibi hızla ilerliyor. Sulama projesini tamamlayarak bölgedeki zirai arazileri suyla buluşturacağız. Bu tür projelerle arazileri modern sulama sistemlerine kavuşturmaya ve çiftçilerimizin gelirini artırmaya devam edeceğiz. Kurtsuyu Sulamasının hizmete alınmasıyla milli ekonomiye yılda 26 milyon 357 bin TL katkı ve yaklaşık 2 bin 64 kişiye de istihdam sağlanacak” dedi.