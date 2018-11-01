Mut'a günlük 200 ton zeytinyağı üretiliyor

Mersin'in Mut ilçesindeki zeytinyağı fabrikalarının günde 200 tonun üzerinde yağ ürettiği bildirildi.

Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytin fiyatlarının eleğe göre 1 ile 4 liraya kadar düşmesi sonucu, ilçedeki 15 zeytinyağı fabrikasında hummalı bir çalışma başladı. Günlük 200 tonun üzerinde yağ üretimi yapılan zeytinyağı üretim tesislerinde üreticiye 10 ile 15 gün sonrasına sıra veriliyor.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde bu yıl 400 bin tonun üzerinde zeytin rekoltesi ve zeytinyağında ise 30 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.

Mut zeytin ve zeytinyağının eşi olmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Türkiye'de herkes Mut zeytin ve zeytinyağının kalitesini biliyor. İlçemizdeki zeytin ve zeytinyağının diğer il ve ilçelerdeki zeytin ve zeytinyağından farkı, hem asidinin yok denecek kadar düşük olması hem aromasının yüksek ve organik olmasıdır. Türkiye'de ilaçsız zeytinciliğin tek kenti Mut ilçesidir" dedi.

Bu yıl fiyatların geçen yıllara göre yarı yarıya düşmesi sebebiyle üreticinin elindeki zeytinlerini satmak yerine zeytinyağı çıkarmak için fabrikalara götürdüğünü belirten Başkan Yılmaz, "Bu nedenle de yağ fabrikaları 10 ile 15 gün sonrasına gün veriyor. 15 fabrikada yoğun bir şekilde çalışmakta. 4 ila 5 kiloda 1 kilo yağ çıkıyor. Yağın kilosu 18 liradan alıcı buluyor" diye konuştu.