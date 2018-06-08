Mut’lu arı üreticilerine kovan dağıtıldı

Kırsal mahallelerin ekonomik anlamda kalkınması için desteklerini sürdüren, üreticilere üretim alanlarına ve şartlarına uygun desteklerini sürdüren Başkan Kocamaz, Mut’lu üreticilere arı kovanı dağıttı. Törende konuşan Kocamaz, 30 Mart’tan önce Mersin’in hak ettiği yerde olmadığını, Cumhuriyet dönemi boyunca yeterince hizmet alamadığını belirtti. Mersin için bir milat olan 30 Mart tarihinden sonra söz verdikleri gibi Mersin’in bütün problemlerini masaya yatırdıklarını ve çözmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kocamaz, “Sizler bize güvendiniz bizde sizin bu güvenine layık olabilmek için 30 Marttan bu yana gece gündüz çalışıyoruz. Bizler Türk milliyetçileri olarak ilk günden bu yana hep zor işlere talip olmuşuz” dedi.

Tarım konusunda üreticilere eğitimler vererek, ürün kalitesini artırmak için fideler, fidanlar dağıtarak, hayvancılara güneş panelleri dağıtarak, bozulmaya yüz tutmuş kıl keçisi ırkını yeniden toparlamak düşüncesi ile teke dağıtımı yaparak destek verdiklerini ve verilen desteklerin belirli alanlarla sınırlı olmadığının altını çizen Kocamaz, “Özellikle ev hanımlarımıza bütçelerine katkı olsun düşüncesi ile arıcılık eğitimi verip arı kovanı dağıtıyoruz. Biz vatandaşlarımıza balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretiyoruz. Bundan daha önemlisi hanım kardeşlerimizin aldıkları eğitim. Biz başlangıçta üç kovan veriyoruz ama ilerleyen günlerde bu kovanların sayısı artacak. Daha önce arı dağıttığımız hanımefendiler beni zaman zaman ziyaret ediyorlar. Bu işten çok memnun olduklarını, kovan sayılarının her geçen gün arttığını, ürettikleri maldan evlerine gelir sağladıklarını iletiyorlar. Biz bu işin lokomotifi olmaya çalışıyoruz. İşi başlatıyoruz, hız veriyoruz ama bundan sonra aracı sürmesi gereken üreticilerimiz olan hanımefendiler" diye konuştu.

Kırsalda yaşayan vatandaşlara hizmet önceliği vererek geç kalmış adaleti sağlama düşüncesinde olduklarını ifade eden Kocamaz, “Kırsalda yaşayan vatandaşımız bu ülkenin bekasını sağlayan yiğitlerin anaları, babaları. Dolayısıyla bunlar öncelik vermek ve adaleti bu şekilde sağlamak mecburiyetinde olduğumuzu belirtiyoruz. Ülkemiz çok zor bir dönemeçten geçiyor. Yaşanan bunca olumsuzlukların üstüne 24 Haziran’da aynı hatalara bir daha düşmemek düşüncesi ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile ilgili bir seçime gidiyoruz. Herkesin gözünü açması lazım. Üzümün çöpü, armudun sapı ile uğraşacak zamanımız yok. Nefsinizi ayaklar altına alarak, geçmişe bir sünger çekerek, geleceğe bakmalıyız. Ben dağıtılan bu arı kovanlarının üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bol kazançlar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere arılı ve boş kovanlar dağıtıldı.