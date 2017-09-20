"Mutlu Şehitler" belgeselinin gösterimi yapıldı

"Mutlu Şehitler" anısına hazırlanan belgeselin galası Mut Sinema Salonu’nda gerçekleşti. Gösterime, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve şehit aileleri katıldı.

Mut’taki 8 şehidin aileleriyle yapılan röportajlar ve şehitlerin hayatlarının anlatıldığı belgesel beğeni topladı.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit düşen Mutlu askerleri unutturmamak ve gelecek nesillerin de onları tanımasını sağlamak amacıyla bu belgeseli hazırlattıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz gösterim sonunda şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim hediye etti. Gösterime katılan şehit aileleri, belgeseli izlerken duygulu anlar yaşadı.