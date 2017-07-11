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11 Temmuz 2017 14:51

Mut’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Mersin’in Mut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi, mezarlara gül bırakıldı.

Mut’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

11 Temmuz 2017 14:51


Mut Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen törende, ilk olarak İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve daha sonra şehit mezarlarına gül konuldu.


Şehitlik ziyaretine, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Ziyaret sırasında şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelerle bir süre sohbet eden Halal, vatan ve bayrak savunması için gözünü kırpmadan canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların gösterdikleri bu fedakarlık sayesinde bugün vatanımızda milletimizle huzur ve güven içinde yaşıyor. Bu nedenle onlara hep minnettarız ve minnettar olacağız" dedi.




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