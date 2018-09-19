Mut'ta 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Mersin'in Mut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz törenin ardından Öğretmen evinde toplu halde öğle yemeği verildi.

Atatürk Anıtı önünde yapılan törene, Mut İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Nusret Atıgan, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ahmet Can Zagun, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Mut Emniyet Müdürü Ali Serban ile gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından Jandarma Kıdemli Çavuş Hasan İbrahimoğlu, gaziliğin önemini ve gazilerin tarihteki şanlı kahramanlıklarını anlatan bir konuşma yaptı. Ardından lise öğrencileri gaziler için yazmış oldukları şiirlerini okumalarının ardından anıt önündeki tören sona erdi.

Törenin ardından Kaymakamlık tarafından Öğretmen evinde yemek verdi. Kaymakam Mehmet Ali Akyüz konuşmasında, “Savaş esnasındaki fedakarlıklar, oradaki güç dengesindeki orantısızlıklar, silah ve garnizon üstünlüğü hakikaten Türk milletinin öyle bir yapısı var ki, ne güç nede herhangi bir şey önünde duramıyor. Allah bu millete bir daha öyle şeyler göstermesin diyoruz ama vatan toprağının da diyeti kan yani kan vererek bu vatan topraklarını kurtarmışız” dedi.

Yemekten sonra gaziler sırayla anılarını anlattı.