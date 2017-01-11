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11 Ocak 2017 12:05

Mut’ta 20 yıl sonra yağan kar 400 bin zeytin ağacına zarar verdi

Mut’ta 20 yıl sonra yağan kar 400 bin zeytin ağacına zarar verdi

11 Ocak 2017 12:05

Mersin’in Mut ilçesine 20 yıl aradan sonra ilk kez yağan kar, 400 bin zeytin ağacına zarar verdi. Bin 485 çiftçinin zarar gördüğü ilçede, hasadın 2 yıl düşük olacağı tahmin ediliyor.
Mut ilçesine 20 yıl aradan sonra ilk kez yağan ve 4 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışında, zeytin ağaçlarının dalları, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayarak kırıldı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, 16 bin 900 dekar alanda, bin 485 çiftçiye ait toplam 400 bin adet zeytin ağacının zarar gördüğünü bildirdi.
Dikili 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ilçede 4 gün boyunca süren yoğun kar yağışının durmasına sevinen çiftçilerin endişesi gerçeğe dönüştü. Ağaçlarda karların biriktiği dalların kırıldığını gören çiftçiler, 20 yıl sonra gelen kar sevinci yerine kabusu yaşadı.
Zeytinden zarar gören üreticilerin talepleri üzerine harekete geçen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, kardan zarar gören bahçelerin tespitine başladı. Yaşanan zarar nedeniyle 2 yıl zeytin hasadında düşüklük yaşanacağı tahmin ediliyor.



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