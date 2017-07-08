Mut’ta 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre yangın, İlçeye bağlı Kırkkavak Mahallesi Tepearası mevkiinde bir evin önünde meydana geldi. Elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımdan meydana gelen yangın, rüzgarında etkisiyle evin önünde bulunan araçlara sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve komşuların müdahalesiyle yangın 4 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü. Yangının başlama sebebinin elektrik tellerinden kaynaklandığı tutanaklara da eklendi.

Yangında evin önünde bulunan 33 BCS 03 plakalı otomobil, 1 traktör, 1 motosiklet, 1 ilaçlama motoru yanarak kullanılamaz hale gelirken evin bir bölümü zarar gördü.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.